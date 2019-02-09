İYİ PARTİDEN GÖVDE GÖSTERİSİ

Düzenlenen toplantıya Milletvekili Ümit Dikbayır da katıldı.

Bu haber 2019-02-09 22:41:53 eklenmiş ve 70 kez görüntülenmiştir.

Düzenlenen toplantıya Milletvekili Ümit Dikbayır’da katıldı.

31 Mart 2019 günü yapılacak olan Mahalli İdareler seçiminde Millet ittifakını oluşturan İYİ Parti ile CHP’nin Akyazı Belediye Başkan adayı olarak açıklanan Adem Güner, dün akşam Nostalji parkta düzenlenen toplantıda ittifak partilileri ile yetkililerin huzuruna çıktı.

Düzenlenen ve adeta gövde gösterisine dönüşen tanıtım toplantısına İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, İl Başkanı Selçuk Kılıçaslan, Büyükşehir ittifak adayı Cihan Kolip ile partililer kalabalık bir şekilde katıldı. Düzenlenen toplantıda, CHP İlçe Başkanı Recep Furuncuoğlu, İYİ Parti İlçe Başkanı Servet Top ile her iki partinin yönetim kadrosu toplantıya katılanlara ev sahipliği yaptı.

Düzenlenen program saygı duşu ve istiklal marşıyla başladı.

Konuşmalar

Düzenlenen toplantı saygı duruşu ve istiklal marşının söylenmesi ile başladı. Kürsüye ilk olarak CHP İlçe Başkanı Recep Furuncuoğlu geldi. Furuncuoğlu konuşmasında şunları söyledi “ Partilerimizin değerli yöneticileri ve değerli misafirlerimiz Millet İttifakı adına hepinize hoş geldiniz diyorum. Biz burada bu akşam Millet ittifakı adına varız. Tabi ki Millet ittifakı adına da oy istiyorum. Bunu da doğal hak olduğunu düşünüyorum. Fazla bir şey söylemek istemiyorum ortamı az çok en az benim kadar biliyorsunuz ve görüyorsunuz. Bunu değerlendireceğinizi biliyorum ve hepinize saygılar sunuyorum”

Furuncuoğlu’nun ardından bu defa kürsüye ittifakın diğer partisi olan İYİ Partinin İlçe Başkanı Servet Top geldi. Top da konuşmasında 31 Mart günü yapılacak olan belediye başkanlığı ve Belediye Meclisi seçiminin çok önemli olduğuna dikkat çekti ve seçimin sonunda sevinen tarafın biz olacağımıza gönülden inanıyorum dedi ve herkesi sandığa giderek oy kullanmaya davet etti.

Toplantıya katılan İYİ Parti İl Başkanı Selçuk Kılıçaslan’da konuştu. Kılıçaslan, TBMM’nin en etkili parti grubu olarak Ülkemize ve Sakarya’mıza Kılıçaslan hizmet etmek yola çıktık diye başladığı konuşmasına şöyle devam etti “ Akyazı Millet ittifakı adayımız Adem Güner’in tanıtım toplantısına katılmak için bugün Akyazı’ya geldik ve huzurlarınızdayız. Biz bu yola çıktığımızda cebimizdeki paralarla ayakta durmaya çalıştık. Daha ilk seçimimiz olan 24 Haziran seçimlerinde Sakarya’dan 1 Milletvekilini TBMM’ne sokma başarısını gösterdik. Biz başarının ne kadar zor olduğunu biliyoruz. Biz buraya tırnaklarımızla kazıyarak geldik. Öyle bir zamandan geçiyoruz ki şu anda her türlü dezavantajın oldu bir ortamda çıktık siyaset yapıyoruz ve sizlerin oylarına talip oluyoruz. Eğer karşınıza çıkarttığımız adaya güvenirseniz inanın bu Akyazı’nın kaderi değişir” dedi.

İttifak Partileri tarafından Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday gösterilen Cihan Kolip’de yaptığı konuşmada şunları söyledi ”Gerçekten gün geçtikçe kazanma umudumuz kat ve kat artıyor. Ben inanıyorum ki Sakarya ile başlayan bu birliktelik, bu bir olma ve bu diri olma arzusu bütün Türkiye’yi ayağa kaldıracaktır. Bizim karşımızda iktidarın bütün nimetlerini kullanan bir rakip var. Bu dezavantajı avantaj haline getireceğiz. Bundan eminim” Kolip Akyazı adayı Adem Güner’e de başarı dileğinde bulundu.

Milletvekili Dikbayır önemli açıklamalarda bulundu

Akyazı Belediye Başkan adayı desteklemek amacıyla düzenlenen toplantıya katılan Sakarya İYİ Parti Milletvekili Ümit Dikbayır kürsüye çıktığında önemli aç ıklamalarda bulundu. Dikbayır konuşmasını şöyle sürdürdü “ İlk olarak sloganımızı buradan duyurmak istiyorum. Sloganız şu; nasılsınız iyimisiniz, hep birlikte iyi olacağız inşallah. Sloganımızı ilk kez duymak Akyazı’ya nasip oldu. Sakarya’da 16 İlçemiz var ama beni en çok çalıştıran Akyazı oldu. Kendi ilçemden çok burada çalıştım. Ülkenin gidişatını gördük 25 Ekim 2017’de bir parti kurmak durumunda kaldık. İyi ki de kurmuşuz. Çok şeye faydamız olduğunu görüyorum. 7 Aylık bir partiydik büyük bir seçime girdik ama sayenizde Meclise 40 tane Milletvekili gönderdik. Şimdi önümüzde yerel seçimler var. Genel başkanımızın da bize şöyle bir talimatı var. Seçim kazanacağınız diye abuk subuk adamları benim önüme getirmeyin. Adam gibi adamla seçim alacaksanız alın almayacaksanız da bırakın orada dursun. Adem başkan da Allah için adam gibi adamdır. Biz Adem başkanla Akyazı’yı iyi yöneteceğimizi düşünüyoruz. Akyazı’yı haramsız iyi yöneteceğini 10 liralık işi 50 liraya yapmış gibi göstermeyeceğini biliyoruz. Akyazı Belediyesi ile beraber 8 anahtarımızı Genel Başkanımıza götüreceğiz inşallah. Biz bu görevlerle birlikte Sakarya’mızı İlçeleriyle birlikte öyle bir yöneteceğiz ki siz bize o zaman diyeceksiniz çok iyi yönettiniz bu yöneticiler ülkeyi de iyi yönetir diyeceksiniz ve Genel Başkanımızı Cumhurbaşkanı da yapacağız inşallah.

Bu akşam bu toplantımızda Milliyetçi Hareket Partili arkadaşlarım ve abilerim var. Onlara şunu ifade etmek istiyorum TBMM’nde görev yapan Milliyetçi Hareket Partili Milletvekillerinden yüzde 90’ı gelişmelerden dolayı mutsuz. Yemin ediyorum ki mutsuzlar diyen Dikbayır konuşmasını şöyle sürdürdü “ Şimdi her seçim öncesi bir şey çıkartıyorlar. 24 Haziran seçimlerinde dediler ki, işte bunlar FETÖ’cüdür şudur budur. Milletimiz bize teveccüh gösterdi ve 5 milyonun üstünde oy verdi. Bizde ilk araştırma önergemizi Fettullah Terör örgütünün siyasi ayağı araştırılsın diye bir önerge verdik. Bize FETÖ’cü diyen AKP ve MHP’liler bu önergeye hayır dediler.Kardeşim niye hayır diyorsunuz bize FETÖ’cü demediniz mi? Yıllarca FETÖ ile mücadele etmiş insanlara FETÖ’cü demediniz mi? Niye hayır diyorsunuz. Genel Başkanımız şunu söyledi bizim içimizde FETÖ’cü bulun ben istifa edeceğim dedi. Bunu diyebilen başka bir lider daha yok. Biz hızımızı alamadık ikinciye bir önerge daha verdik. Fettullah terör örgütünün siyasi ve iktisadi ayağını araştıralım dedik. Ona da hayır dediler. Şimdi bize iftira attınız ve iftira zina kadar günahtır. Şimdi bu günah ve vebal boynunuzda geziyorsunuz. Şimdi de diyorsunuz ki beka sorunu var. Akyazı İlçesinin MHP’li bir arkadaşımız yönetseydi teröriste silah mı verecekti. CHP’li bir arkadaşımız yönetseydi bomba mı gönderecekti. Ayrıca şu da var aday olacak MHP’li, CHP’li İYİ partili arkadaşımız terörist mi? Teröristse aday yaptırmazsınız. Devleti siz yönetmiyor musunuz bu kadar basit. “

Ümit Dikbayır konuşmasının son bölümünde de şu görüşlere yer verdi “ Ülkemizde beka sorunu var diyorlar. Var olan Beka sorunu değil tamamen zeka sorunudur. İktidar Partisi ve ona her konuda destek veren MHP 24 Haziran seçimi öncesinde FETÖ muhabbeti çıkartıp oy toplamak istediler. Şimdi de Beka sorunu var diyerek vatandaşların oylarına talipler. Bir kez daha söylüyorum ve diyorum ki, var olan sorun Beka değil zeka sorunudur dedi ve Adem Güner’e başardı dileğinde bulundu.”

Düzenlenen toplantının son konuşmacısı ise Millet İttifakı adayı Adem Güner oldu. Güner konuşmasında şunları söyledi “ Buraya gelerek bana şeref verdiniz. Beni yalnız bırakmayan sizlere laik olacağıma sözünü vererek adaylığımı ilan ediyorum. Akyazı’mızın yetiştirdiği bu toprağın evladı olarak doğduğum büyüdüğüm yaşadığım bu toprağa vefa borcumu ödemek istiyorum. Hep özlediğimiz keşke şöyle olsa dediğimiz siyaseti yeniden Akyazı’ya getirmek istiyorum. İlçemizi 5 yıl içinde örnek hale getirerek yaşanacak bir ilçe haline getirmek istiyorum. Değerli dostlar Rabbim nasip eyledi 2009-2014 yılları arasında Alaağaç Mahallesinin Muhtarlığını yaptım. Muhtarken de projelerle çalıştım. Üzülerek ifade etmeliyim ki, bu çalışma dönemimde iktidar partisine mensup olmadığım için Mahalleme istediği hizmetleri alamadım. Hizmet alabilme umuduyla gittiğim Ankara’dan sürekli olarak eli boş döndüm. Nedeni MHP’li ve Ülkücü Muhtar olmamdandı. Bütün engellemelere rağmen yine de imkanlarımı seferber ederek Mahalleme hizmet getirmenin engin mutluluğunu yaşadım. Bugün İYİ Partiliyim ve Partimden de Belediye Başkan adayıyım. Serzenişimi iktidar partisine değil onlara oy vermeye hazırlanan ülküdaşlarıma yapıyorum.”

Millet ittifakı Belediye Başkan adayı Adem Güner konuşmasını düzenlenen toplantılarına katılanlara teşekkür ve kendisi ile birlikte yarış içinde olan diğer partilerin belediye başkan adaylarına başarı dileyerek ve 31 Mart günü yapılacak olan seçimde herkesin oyuna talibim, hep birlikte İYİ olacağıtz diyerek tamamladı.

Tanıtım programına Sakarya İYİ Parti Milletvekili Ümit Dikbayır, Sakarya İYİ Parti İl başkanı Selçuk Kılıçaslan, Millet İttifakı Sakarya Büyükşehir belediye başkan Adayı Cihan Kolip, CHP İlçe başkanı Recep Furuncuoğlu, İYİ parti İlçe başkanı Servet Top, Akyazı Muhtarlar Derneği Başkanı Bekir Durmuş, Mahalle Muhtarları, bazı STK başkanları ile vatandaşlar katıldı.