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İLÇE SAĞLIKTAN SİGARA BIRAKMA ETKİNLİĞİ

Akyazı İlçe Sağlık Müdürlüğü 9 Şubat Dünya sigara bırakma günü olarak değerlendirildiğini
Bu haber 2019-02-08 22:20:40 eklenmiş ve 132 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı İlçe Sağlık Müdürlüğü 9 Şubat Dünya sigara bırakma günü olarak değerlendirildiğini dikkate alarak 8 Şubat Cuma günü Gazi Süleyman paşa Camii önünde stant açmak suretiyle bir etkinlik düzenledi.

İlçe Sağlık Müdürü Dr. Gülşah Yılmaz ve ekibi, cami önünde düzenledikleri etkinlikte cami çıkışında stantlarına uğrayan Akyazılılarla bir taraftan sigaranın zararlarını anlatırlarken, bir diğer taraftan da sigarayı bırakmak isteyenlerin 3 No.lu Sağlık Merkezine giderek müracaatını yapabileceği hususunda bilgilendirme yaptılar.

Kendini de sevdiklerini de yakma sloganı ile yola çıkan Akyazı İlçe Sağlık Müdürlüğü bu başlık altında hazırladıkları ve sigaranın insan zararlarını anlatan birer de broşürü de stantlarına gelen ve açtıkları standın önünden geçen vatandaşlara dağıtmayı ihmal etmediler.

Dr. Gülşah Yılmaz vatandaşlarla yaptığı sohbette de sigaranın sebebiyet verdiği hastalıklar, o hastalıklardan bir yıl içinde kaç kişinin hayatını kaybettiğini, sigara içenin yanında oturanların (pasif içicilerin) sigarayı içenlerden daha fazla zarar gördüğünü, kapalı alanlarda sigara içenleri içmeyenler tarafından uyarılma haklarının olduğunu, içmeye devam etmeleri halinde ise alo 184’ü arayarak bildirimde bulunabilecekleri hususlarında bilgileri de kendilerine aktardı.

 

 

 
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