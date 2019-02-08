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KANSER HAFTASINDA ÖNEMLİ ETKİNLİK

4 Şubat kanser haftası münasebetiyle Akyazı İlçe Sağlık Müdürlüğü
Bu haber 2019-02-08 22:14:25 eklenmiş ve 154 kez görüntülenmiştir.

 

4 Şubat kanser haftası münasebetiyle Akyazı İlçe Sağlık Müdürlüğü ile Akyazı Devlet Hastanesi ortaklaşa bir etkinlik düzenledi.  Devlet Hastanesi poliklinikleri önünde açılan stantta İlçe Sağlık ve Devlet Hastanesi yetkilileri kendilerine müracaat edenlere kanserle nasıl mücadele edilmesi gerektiğini anlattılar.

İlçe Sağlık Müdürü Dr. Gülşah Yılmaz ve Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Yavuz Tepeçınar  4 Şubat kanser haftası nedeniyle her iki kurum işbirliğiyle gerçekleştirilen etkinlikte kanserle mücadelenin nasıl yapılacağı konusunda polikliniklerde muayene olmak için gelen hastalara ve yakınlarına anlatma fırsatı bulduklarını söylediler ve çok sayıda Akyazılı hemşehrimiz yaptığımız bu etkinlikten yararlandı açıklamasında bulundular.
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