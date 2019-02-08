CAMİYE GİDEN ÇOCUKLAR ÖDÜLLENDİRİLDİ

Akyazı Müftülüğü tarafından düzenlenen “Haydi Çocuklar Camiye “ projesi kapsamında yarıyıl tatilinde Kuzuluk Şose Mahallesi Merkez Camiine giden 6 çocuğa ödül verildi.
Cami Yaşatma Derneği Yönetimi ve Cami İmam Hatibi Necati Güven işbirliğiyle hazırlanan kitap ve paradan oluşan ödüller Cuma namazı öncesinde Cami Cemaati önünde verildi.
Ödül alan öğrenciler sevinçlerini gizleyemezken, Cami İmam Hatibi Necati Güven ve Dernek Başkanı Mustafa Gürsoy ve Yönetimi de bizde çocuklarımız kadar mutluyuz ve sevinçliyiz açıklaması yaptılar.
Dernek yönetimi proje kapsamında camiye gelen 6 çocuktan üçünün ödüllerinin daha önce verildiğini açıkladılar.