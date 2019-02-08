CAMİYE GİDEN ÇOCUKLAR ÖDÜLLENDİRİLDİ

Akyazı Müftülüğü tarafından düzenlenen “Haydi Çocuklar Camiye “

Bu haber 2019-02-08 19:21:21 eklenmiş ve 65 kez görüntülenmiştir.