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S.A.B.A.H. DERNEĞİ 5. KURULUŞ YILINI KUTLADI

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S.A.B.A.H. DERNEĞİ 5. KURULUŞ YILINI KUTLADI

Kısa adı S.A.B.A.H.olan Sakarya Afet Bilinçlendirme, Afete Hazırlama ve Arama Kurtarma Derneği düzenlediği
Bu haber 2019-02-08 01:23:55 eklenmiş ve 130 kez görüntülenmiştir.

 

Kısa adı S.A.B.A.H.olan Sakarya Afet Bilinçlendirme, Afete Hazırlama ve Arama Kurtarma Derneği düzenlediği bir programda Derneğin kuruluş yıldönümünü kutladı.

S.A.B.A.H. Deneğinin Eğitim Merkezi Salonunda düzenlenen programda konuşan Dernek Başkanı İlhan Durgut  geride kalan 4 yılın bir muhasebesini yaparak bu süre içinde depremle iç içe yaşamak zorunda olduğumuz Başta Akyazı olmak üzere tüm Sakarya’da 60 bin öğrenci ve yetişkin vatandaşa ulaşarak onlara afetler, deprem, ilk yardım ve arama kurtarma, afetlerden korunma konularında bilgiler aktardık ve uygulamalarda bulunduk.

Başkan Durgut bu süre içinde kıymetli zamanlarını ayırarak kurlar ve eğitimlerimizde görev alan arkadaşlarım başta olmak üzere AFAD, AKUT VE TRAC Yöneticilerine teşekkür etmeyi ihmal etmedi.

Başkan Durgut ayrıca üyelerimize çeşitli kurslar aldırarak bu eğitimlerde en yararlı birer eğitimci olmalarını sağladık. Tamamen gönül işi olan bu çalışmalarımız sırasında Sakarya AFAD olmak üzere Sakarya TRAC (Amatör telsizciler) Derneği ile işbirliği yaparak eğitimlerimizi renklendirdik. Dedi.

TRAC  Başkanı Mehmet Turalıoğlu ve üyelerinin de katıldığı gecede ayrıca bir süre önce  AFAD eğitimi eğitimcisi ve İlk yardım yetkilisi kurslarına katılarak başarılı olan S.A.B.A.H ve TRAC üyelerine de sertifikaları verildi.

Gece Sakarya SATSO Türk Müziği topluluğu koristleri Semra Kara, Kazım Öner ve Kenan Certel’in mini konseri ile sona erdi.

 

 

 

 

 
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