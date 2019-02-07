SAKARYA OKULLAR ARASI ORYANTİRİNG YARIŞMASI AKYAZI'DA YAPILDI

Sakarya Ortaokullar ve Liseler arası Oryantiring yarışması Akyazı’da yapıldı. Kuzuluk Orman Park’ta yapılan

Bu haber 2019-02-07 23:02:00 eklenmiş ve 129 kez görüntülenmiştir.

Sakarya Ortaokullar ve Liseler arası Oryantiring yarışması Akyazı’da yapıldı. Kuzuluk Orman Park’ta yapılan yarışma büyük bir çekişmeye sahne oldu. Zamanla ve rakipleri ile yarışan okullar dereceye girebilmek için kıyasıya bir mücadele gösterdiler. Belirlenen noktaları harita yardımı ile en kısa zamanda bulan yarışmacı ekipler birincilikleri elde ettiler. Yarışmada ilk iki dereceyi paylaşan ekipler bölge yarışmalarında Sakarya’yı temsil edecekler.

Ferdi ve takım yarışmalarında dereceye giren sporculara ödülleri Akyazı Atatürk Kapalı spor salonunda yapılan törenle verildi.

Öğrenciler ödüllerini Akyazı Kaymakamı Yakup Güney, ilçe Milli Eğitim yetkileri ile okul müdürlerinin ellerinden aldı.

Yarışmada dereceye girenler:

KÜÇÜK ERKEKLER (FERDİ)

1- Kerem Gürses Akyazı İHOO

2- Altuğ Kolen H.Osman Akgün OO

3- Abdüssamet Berkan “ “

4- Erencan Astil “ “

KÜÇÜK KIZLAR (FERDİ)

1- Defne Erman Mehmet Gölhan OO

2- Özge Satılmış Gölkent OO

3- Şevval Keleş Fatih OO

4- Zeynep Su Akkaya Ş.Lokman Eker OO

YILDIZ ERKEKLER (FERDİ)

1- Musub Baldan H.Osman Akgün OO

2- Furkan Kocayel Kuzuluk Dr.Enver Ö OO

3- Emre Durhan Ali Dilmen OO

4- Kazım Celep H.Osman Akgün OO

YILDIZ KIZLAR (FERDİ)

1- Beyzanur Sarı Kuzuluk Enver Ö. OO

2- Ercan Arabacı Yenigün OO

3- Nisan İpar Yenigün OO

4- Gülfe İbil Kuzuluk Enver Ö. OO

KÜÇÜK ERKEKLER (TAKIM)

1- Hacı Osman Akgün Orta okulu

2- Mehmet Gölhan Orta okulu

3- Fatih İ.H. Orta okulu

4- Hızırtepe Orta okulu

KÜÇÜK KIZLAR

1- Mehmet gölhan Orta okulu

2- Hızırtepe Orta okulu

3- Şehit Lokman Eker Orta okulu

4- Yenigün Orta okulu

YILDIZ ERKEKLER

1- Kuzuluk Enver Ö. Orta okulu

2- Ali Dilmen Orta okulu

3- Hızırtepe Orta okulu

4- Akyazı İ.H. Orta okulu

YILDIZ KIZLAR

1- Yenigün Orta okulu

2- Kuzuluk Enver Ö. Orta okulu

3- H.Osman Akgün Orta okulu

4- Mehmet Gölhan Orta okulu

Liseler arası yarışmanın ödülleri ise başka bir güne ertelendi.