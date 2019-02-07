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SAKARYA OKULLAR ARASI ORYANTİRİNG YARIŞMASI AKYAZI'DA YAPILDI

Sakarya Ortaokullar ve Liseler arası Oryantiring yarışması Akyazı’da yapıldı. Kuzuluk Orman Park’ta yapılan
Bu haber 2019-02-07 23:02:00 eklenmiş ve 129 kez görüntülenmiştir.

 

Sakarya Ortaokullar ve Liseler arası Oryantiring yarışması Akyazı’da yapıldı. Kuzuluk Orman Park’ta yapılan yarışma büyük bir çekişmeye sahne oldu. Zamanla ve rakipleri ile yarışan okullar dereceye girebilmek için kıyasıya bir mücadele gösterdiler. Belirlenen noktaları harita yardımı ile en kısa zamanda bulan yarışmacı ekipler birincilikleri elde ettiler. Yarışmada ilk iki dereceyi paylaşan ekipler bölge yarışmalarında Sakarya’yı temsil edecekler.

Ferdi ve takım yarışmalarında dereceye giren sporculara ödülleri Akyazı Atatürk Kapalı spor salonunda yapılan törenle verildi.

Öğrenciler ödüllerini Akyazı Kaymakamı Yakup Güney, ilçe Milli Eğitim yetkileri ile okul müdürlerinin ellerinden aldı.

 

Yarışmada dereceye girenler:

KÜÇÜK ERKEKLER (FERDİ)

1-    Kerem Gürses         Akyazı İHOO

2-    Altuğ Kolen              H.Osman Akgün OO

3-    Abdüssamet Berkan              

4-    Erencan Astil                             

 

KÜÇÜK KIZLAR (FERDİ)

1-      Defne Erman             Mehmet Gölhan OO

2-      Özge Satılmış                        Gölkent OO

3-      Şevval Keleş              Fatih OO

4-      Zeynep Su Akkaya     Ş.Lokman Eker OO

 

YILDIZ ERKEKLER (FERDİ)

1-      Musub Baldan          H.Osman Akgün OO

2-      Furkan Kocayel         Kuzuluk Dr.Enver Ö OO

3-      Emre Durhan           Ali Dilmen OO

4-      Kazım Celep             H.Osman Akgün OO  

YILDIZ KIZLAR (FERDİ)

1-      Beyzanur Sarı           Kuzuluk Enver Ö. OO

2-      Ercan Arabacı          Yenigün OO

3-      Nisan İpar                 Yenigün OO

4-      Gülfe İbil                  Kuzuluk Enver Ö. OO

KÜÇÜK ERKEKLER (TAKIM)

1-      Hacı Osman Akgün  Orta okulu

2-      Mehmet Gölhan        Orta okulu

3-      Fatih İ.H.                   Orta okulu

4-      Hızırtepe                  Orta okulu

KÜÇÜK KIZLAR

1-      Mehmet gölhan       Orta okulu

2-      Hızırtepe                  Orta okulu

3-      Şehit Lokman Eker   Orta okulu

4-      Yenigün                    Orta okulu

YILDIZ ERKEKLER

1-      Kuzuluk Enver Ö.     Orta okulu

2-      Ali Dilmen               Orta okulu

3-      Hızırtepe                 Orta okulu

4-      Akyazı İ.H.               Orta okulu

YILDIZ KIZLAR

1-      Yenigün                 Orta okulu

2-      Kuzuluk Enver Ö.   Orta okulu

3-      H.Osman Akgün    Orta okulu

4-      Mehmet Gölhan    Orta okulu

Liseler arası yarışmanın ödülleri ise başka bir güne ertelendi.

 
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