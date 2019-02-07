EKREM YÜCE’DEN AKYAZI TURU

31 Mart günü yapılacak olan mahalli seçimde AK Partiden Büyükşehir Belediye başkan adayı olan Ekrem Yüce

Bu haber 2019-02-07 22:51:46 eklenmiş ve 87 kez görüntülenmiştir.

Akyazı’ya geldi ve sırasıyla Ziraat Odası Başkanlığı, Belediye Başkanlığını, MHP İlçe Başkanlığını, AK Parti İlçe Başkanlığını ve emekli Din Görevlisi Hüseyin Harputoğluna birer ziyaret gerçekleştirdi.

Ekrem Yüce ilk olarak Ziraat Odasına gitti ve yapılmakta olan Genel kurula katıldı. Ziyaretinde konuşan Ekrem Yüce genel kurula katılan mahalle delegelerinden 31 Mart günü yapılacak seçimde destek istedi ve hizmet sözü verdi.

Yüce’nin ikinci ziyaret durağı Akyazı Belediyesi oldu. Belediye Başkanı, bazı Meclis üyeleri tarafından karşılanan Yüce, Belediyeden ayrıldıktan sonra MHP Akyazı İlçe teşkilatına gitti. Burada da İlçe Başkanı Ali Dertli ve Yönetim Kurulu üyeleri tarafından karşılandı. Yüce burada yaptığı konuşmasında Cumhur İttifakının yurt genelinde olacağı gibi Sakarya’da da başarıya ulaşacağını söyledi.

Yüce’nin üçüncü ziyaret durağı AK Parti İlçe Başkanlığı oldu. İlçe Başkanı Mesut Ekrem ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Kadın ve Gençlik Kolları Başkan ve yönetimi ile kalabalık partililer tarafından karşılandı. Düzenlenen toplantıda Akyazı Belediye Başkan aday adaylığına müracaat edenlerin tamamının katılması da dikkat çekti.

Partide gerçekleştirilen toplantıda kürsüye ilk olarak İlçe Başkanı Mesut Ekrem geldi ve 31 Mart seçiminde partilerinin başarıyla çıkacağını söyledi ve kazanan biz olacağız dedi.

Daha sonra kürsüye Akyazı Belediye Başkan adayı Bilal Soykan geldi. Soykan’da başarı elde etmenin yolunun birlikten, beraberlikten ve de çok çalışmakta geçtiğini belirterek bir olacağız, beraber olacağız ve çok çalışacağız. Böylece Sakarya’da tüm İlçeleri ve Büyükşehir belediye Başkanlığını Cumhur ittifakı kazanacak dedi.

Kürsüyle son olarak Büyükşehir belediye Başkan adayı Ekrem Yüce geldi. Uzun bir aradan sonra tekrar sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyorum diye başladığı konuşmasında 10 ana başlıkta topladıkları projelerinden bahsetti, kaderimizde başkan olmak varsa bunu kimse durduramaz dedi.

Sakarya’nın tarımı, sanayisi ve turizmi ile önemli bir şehir olduğunun altını çizen Yüce, güzel İlimizin bütün bu özelliklerinden yararlanacağız ve şehrimizi cazibe merkezi haline getireceğiz dedi. 31 Mart seçiminin çok önemli olduğunu da belirten Ekrem Yüce bu seçimden alnımızın akıyla ve zaferle çıkmamız lazım, bunu gerçekleştirebilmek içinde çok çalışmamız ve gönüllere girmemiz lazım dedi ve Akyazı ve Sakarya’mız 31 Mart seçiminde neden Türkiye birincisi olmasın diye de sordu.

Aşkla yürüyen sırtında dünyayı taşır. Aşk sarmaşıktır. AK Partimizde aşkla v e şevkle yoluna devam etmektedir. Biz dedikodu ve gıybet yapmayacağız. Biz yapacaklarımızı insanlarımıza ve seçmenlerimize anlatacağız. Biz insanlarımıza muhabbetle yaklaşıp oy isteyeceğiz diyen Ekrem Yüce sözlerini şöyle tamamladı “ Hepimiz kardeşiz. Sakarya’mızı şaha kaldıracağız. Gönül Belediyeciliği yapacağız ve insanlarımızın gönüllerinde taht kuracağız. Her nasip vaktine esirdir. Eğer nasibimizde başkan olmak varsa bunu kimse engelleyemez”

Ekrem Yüce’nin Akyazı ziyaretindeki son durak emekli din görevlisi Hüseyin Harputoğlu oldu. Burada bir müddet kalan ve Harputoğlu ile sohbet edip görüşen Ekrem Yüce Akyazı’dan ayrılarak Sakarya’ya geri döndü.