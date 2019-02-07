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VALİ NAYİR’DEN AKYAZI EYYÜP GENÇ FEN LİSESİNE ZİYARET

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir her hafta bir okul ziyareti projesi çerçevesinde beraberinde
Bu haber 2019-02-07 22:48:03 eklenmiş ve 83 kez görüntülenmiştir.

 

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir her hafta bir okul ziyareti projesi çerçevesinde beraberinde Milli Eğitim İl Müdürü Fazilet Durmuş olduğu halde Akyazı’ya geldi ve Eyyüp Genç Fen lisesini ziyaret etti. Akyazı Kaymakamı Yakup Güney ve Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinin ev sahipliği yaptığı ziyarette Vali Nayir öğrencilerin derslerine girdi ve öğrencilerle ve ders veren öğretmenlerle sohbet etti.

Farklı düşünen ve ufku açık olarak yetişin

“Görmek isteyenler için yeterince ışık, istemeyenler için yeterince karanlık vardır” diyerek konuşmaya başlayan V ali Nayir, başarı anlamında çık-tanın yükseltilmesi için sizlere inanıyor ve güveniyoruz dedi ve çalışmanın yeri ve zamanı yoktur. Ülkemizin geleceğini emanet edeceğimiz ellerin daha güvenilir eller olmasını sizin de çok çalışmanızı arzuluyoruz. Sizden güzel olan her şeyi isterken, güzel olmayan her şeyden de sakınmanızı istiyoruz. Bunu hem biz, hem anne ve babanız hem de öğretmenleriniz istiyor dedi.

Öğrencilerimizin farklı düşünebilen, alternatif düşünebilen, hatta herkesin düşündüğünün dışında düşünebilen ufku açık bir şekilde yetişmesini arzuluyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün söylediği gibi “ Muallimler, Cumhuriyet sizden fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller yetiştirmenizi ister. Saplantısı olmayan, önyargısız öğrenciler istiyoruz. İnşallah öğretmenlerimizde bu yönde üzerlerine düşeni yapıyorlardır” Böylece bizlerde gözlerimiz arkada kalmadan ülkemizi sizlere teslim edebiliriz dedi. 

Bu makamları bir gün size teslim edeceğiz

Sizler kendinize güvenmelisiniz. Başarılı olanların sizlerden hiçbir üstünlüğü yoktur. Son Nobel ödülünün sahibini hatırlarsınız Aziz Sancar. Mardin’in bir köyünde doğdu ve tahsiline oradan başladı. Köyünde okul olmadığı için her gün 5 Km. uzaklıktaki komşu köye gidip okudu. Bütün bu güçlüklere rağmen yılmamış azminden hiçbir şey kaybetmeden Nobel ödülü alacak seviyeye gelmiş. Siz neden bir Aziz Sancar olmayasınız diyen Vali Nayir, başarmamanız için hiçbir sebep yok. Millet olarak hepimiz siz gençlere güveniyor ve inanıyoruz. Sizde kendinize inanın ve önünüze çıkacak olan sorunları engel olarak değil birer basamak olarak görün ki yükselesiniz dedi.

Kanaatkar değil talepkar olun

Kanaat güzeldir. Ancak biz sizleri kanaatkar değil talepkar olmanızı istiyoruz. Gençlerimiz bizlerden bir şeyler istesin geleceğe dair güzel umutlarını paylaşsınlar istiyoruz. Okulunuz seviyesi yüksek bir eğitim kurumudur. Siz buraya başarılarınızı ispatlayarak geldiniz. Başarı bisiklet sürmek gibidir. Pedalları çevirmeyi bıraktığınız anda düşmeye başlarsınız. Başarıyı devam ettirebilmek için gayrete ihtiyacınız olduğunu bilmeniz lazım. Sizler bir yarış içindesiniz. Bu yarışta kazanmanız için çok çalışmalı ve asla yılmamalısınız diye Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, öğrencilere ve onları yetiştirmekte olan öğretmenlere başarı dileyerek okuldan ayrıldı.

 

 

 
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