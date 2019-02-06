TRAFİKTE HAYATIMIZ SÜRÜCÜLERE EMANET

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Öncelik hayatın öncelik yayanın sloganı ile 2019 yılının yaya öncelikli trafik yılı
Bu haber 2019-02-06 22:22:10 eklenmiş ve 79 kez görüntülenmiştir.

 

Öncelik hayatın öncelik yayanın sloganı ile 2019 yılının yaya öncelikli trafik yılı ilan edilme si nedeniyle Akyazı Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü tarafından Gazi Süleyman Paşa Cami önünde bir uygulama yaptı.

Öğrenciler ile vatandaşların da katıldığı uygulamada uygulamanın yapıldığı alanda trafik bir süreliğine durduruldu ve uygulamaya katılan öğrenciler ellerindeki broşürleri sürücülere dağıttı. Daha sonra yine camii önünde Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı Trafik polisleri tarafından katılım gösteren protokole, öğrencilere ve vatandaşlara gerçekleştirilen uygulamayla ilgili geniş bilgi aktarımı yapıldı.

Düzenlenen uygulamaya Akyazı Kaymakamı Yakup Güney, Belediye Başkanı, Emniyet Müdürü İsa Coşar, İlçe Jandarma Komutanlığında görevli rütbeliler, bazı daire müdürleri, öğrenciler ve vatandaş katıldı.

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