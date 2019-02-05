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AKYAZI BELEDİYESİNE ÜÇ BAŞKAN YARDIMCISI ATANDI

Akyazı Belediye Başkanı Hasan Akcan giderayak kendisine üç yardımcı ataması yaptı.
Bu haber 2019-02-05 16:43:09 eklenmiş ve 304 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı Belediye Başkanı Hasan Akcan giderayak kendisine üç yardımcı ataması yaptı. 5393 Sayalı Belediye Kanununun 49. Maddesine istinaden Belediye Başkan yardımcılıklarına daha önce bu görevi yürütürken görevden alınan ve Özel kalem Müdürlüğüne getirilen Mustafa Tonyalı tekrar Başkan yardımcısı oldu. Tonyalı’nın yanı sıra Belediye Mali İşler Müdürü Veysel Cengiz ile İnsan Kaynakları ve Eğitim müdürü Selda Aksima da Akyazı Belediyesinin yeni Başkan yardımcıları oldular.

05.02.2019 günü yapılan Belediye Meclis toplantısında Başkan Akcan tarafından atanmalarına ilişkin Meclise bilgi verilen üç isim 04.02.2019 tarihi itibarıyla yeni görevlerine başladılar. Akyazı Belediyesinde gerçekleşen bu atamalar Akyazı’da sözü geçen siyasiler tarafından manidar karşılandı.
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