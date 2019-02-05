BIÇKIDERELİLER VALİYİ ZİYARET ETTİ

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Akyazı’ya bağlı Bıçkıdere Mahallesi Bıçkıdere Havzası Yaşamı Koruma Derneği temsilcileri
Bu haber 2019-02-05 16:40:44 eklenmiş ve 85 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı’ya bağlı Bıçkıdere Mahallesi Bıçkıdere Havzası Yaşamı Koruma Derneği temsilcileri Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir’e bir ziyaret gerçekleştirdiler.

Avukat Elif Yar, Bıçkıdere sakinlerinden ve Dernek Yöneticisi Talat Aşan ile İbrahim Baykan beraberlerinde bazı Bıçkıdereli sakinlerle birlikte Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir’e yaptıkları ziyarette hem Valiye hem hoş geldiniz dediler ve çalışmalarında başarılar dilediler hem de yıllardan beri kendileri ve çevre için büyük sorun olan ve mahkemeye taşınan SU konusunda Valiye geniş bir şekilde bilgi sundular.

Bıçkıdere Havzası yaşamı Koruma Derneği Yöneticileri Vali Nayir’e su problemi ile birlikte ellerinden suyu almak isteyen firmanın doğaya ve özellikle de Ormana verdikleri zararı bir bir anlattılar ve konunun yargıya taşındığını, yargının vereceği kararı beklediklerini söylediler ve konularla ilgili olarak da hazırladıkları bir dosyayı Valiye takdim ettiler.

Açılan davalara Avukat olarak giren Elif Yar, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi “ Sayın Valimize yaptığımız bu ziyaret son derece olumlu ve verimli olmuştur. Sayın Valimize bir taraftan hoş geldiniz derken ve çalışmalarında başarı dilerken, diğer taraftan da bir türlü çözüme kavuşturamadığımız SU meselemizi ve ellerimizden alınmak istenen suyu almak isteyenlerin doğaya ve ormana verdikleri zararları da anlatma şansı buldu ve anlattıklarımızı ve sorunlarımızı içeren bir dosyayı da Sayın Valimize verdik. Sayın Valimizde ziyaretimiz için bizlere teşekkür etti ve sorunla ilgileneceğini söyleyerek  bizleri rahatlattı”

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