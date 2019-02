Akyazı Belediye Meclisi Şubat ayına ait TOPLANTISINI YAPTI

Akyazı Belediye Meclisi sondan bir önceki toplantısını yaptı. Hasan Akcan tarafından

Akyazı Belediye Meclisi sondan bir önceki toplantısını yaptı. Hasan Akcan tarafından yönetilen Şubat ayı toplantısına AK Partiden Çetin Sarı, Uğur Kılıçoğlu, Kemal Kaliç, Emrullah Kut, Mehmet Öztürk v e Naci Çavdar, MHP’den de Murat Öz mazeretleri olduğu gerekçesiyle katılmadılar.

Gündem Maddeleri

Gündemin 1.maddesine göre Kuzuluk Mahallesinde bulunan İhlas Kaplıca Evleri Sitesi mükeeelleflerine ait 2019 yılı Emlak ve Çevre Temizlik vergisinin toptan İhlas A.Ş. tarafından Belediyeye ödenmesi ile ilgili olarak düzenlenecek olan protokol yapma yetkisi Belediye Başkanı Has an Akcan’a verilmesi oybirliğiyle kabul edildi.

Gündemin 2.maddesine göre; Akyazı Yeniorman Mahallesi kırsal yerleşim alan sınırları içerisinde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi ile ilgili olarak hazırlanan raporun İmar Komisyonundan geldiği şekli ile kabul edilmesi oybirliğiyle kabul edildi.

Gündemin 3.maddesinde yer alan Sakarya Elektrik Dağıtım Şirketi A.Ş. faaliyetleri kapsamında elektrik dağıtım tesislerinin trafo yerlerinin işlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan teklifine ilişkin raporun İmar Komisyonundan geldiği şekli ile kabul edilmesi oybirliğiyle kabul edildi.

Gündemin 4.maddesine göre; Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Kurul Bölge Müdürlüğüne ait kurum görüşüyle ilgili olarak Vakıf Mahallesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planına ilişkin İmar komisyonundan gelen rapor geldiği şekliyle oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi.

Gündemin 5.maddesine geçildi. Vakıf Mahallesi 1/1000 ölçekli uyulama imar planının askıda bulunduğu süre içinde yapılan itirazlara ilişkin meclise gönderilen İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi.

Gündemin 6.maddesine göre; Ülkü Ocakları Derneği tarafından talep edilen Alpaslan Türkeş ve Halit Çotur isimlerinin İlçenin güzide ve müsait yerlerine verilmesi teklifi görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havale edildi. Bu gündem maddesi üzerine söz alan MHP’li Meclis Üyesi Abdullah Hikmet Kurt da Yeni C ami semtinde bulunan Cevat Ayhan parkına Alpaslan Türkeş, Yeni Mahallede bulunan parka da Halit Çotur isimlerinin verilmesini talep etti. Bu talep üzerine konuşan Belediye Başkanı Has an Akcan Alpaslan Türkeş’in Türk siyasi hayatında önemli bir yere sahip ve Halit Çotur’un da Akyazı’nın bir evladı olduğunu belirtti ve İmar Komisyonumuz bu talebinizi dikkate alacaktır şeklinde Abdullah Hikmet Kurt’a cevap verdi.

Gündemin 7.maddesine geçildi. Bu madde atanan Belediye Başkan yardımcıları ile ilgiliydi. Başkan Akcan 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesi gereğince Mustafa Tonyalı (Tekraren) Belediye Mali İşler Müdürü Veysel Cengiz ile Belediye İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Selda Aksima’nın Belediye Başkan yardımcılıklarına atandıkları hususunda Meclise bilgi verdi.

Gündemin 8. Maddesi gereğince AK Belde A.Ş. ye ait üzerinde kamu yararı bulunmayan Kaymakçılar Mevkii 578 ada, 1210 parsel A blok 1.kat 6 No.lu, B blok zemin kat 3 No.lu, E blok 1. Kat 3 No.lu bağımsız bölümü olan gayrimenkullerin AK Belde A.Ş. nin bankalardan talep edeceği kredi işlemlerine esas olmak üz ere ipotek verilmesine ilişkin bu madde toplantıya katılan AK Partili Meclis üyelerinin oyları ile kabul edildi. MHP’li üyeler bu maddeye hayır oyu verdi.

Gündem dışı konuşmalar

Meclis toplantısında gündem dışı ilk konuşmayı MHP’li üye Abdullah Hikmet Kurt yaptı. Kurt mantar gibi çoğalan süper marketler için tedbir alınması ve kısıtlama getirilmesi gerektiğini söyledi. Bu Marketlerin kazandıklarını Akyazı’nın dışına çıkardıklarını belirten Kurt bir tedbir almaz ve kısıtlama getirmezsek Akyazılı Bakkallarımız ve Akyazılı Marketçilerimiz iflas bayrağı çekecekler dedi.

Abdullah Hikmet Kurt ayrıca kapanan Belde Belediyelerinde Başkanlık yapmış olanların isimlerinin şu anda Mahalle konumunda olan müsait yerlere verilmesini istedi.

Yine MHP’li Meclis Üyesi Ruhi Yılmaz’da Dokurcunda bulunan Paşalar Cami ve Kur’an Kursu binasının Müftülüğe devrine ilişkin geçen toplantıda yaptığı talebinin bu meclis toplantısı gündemine neden alınmadığı sordu.

Akcan’ın cevapları

Başkan Hasan Akcan, süper marketlerin açılmasına bir kısıtlama getirmelerinin mümkün olmadığını, böyle bir uygulama sonunda marketçilerin açtığı davayı kazandıklarını o nedenle mümkün değil diyorum. Burada Akyazılılar olarak bizim yapmamız gereken şey dışarıdan gelen marketler yerine Akyazılı marketler ve Bakkallardan alışveriş yapmaktır. Bunu başardığımızda onlar zaten kendiliklerinden marketlerini kapatıp gideceklerdir dedi.

Kapanan Belde Belediyelerde başkanlık yapmış olanların isimlerinin verilmesine ilişkin talebinizi de İmam Komisyonuna göndereceğim diyen Başkan Akcan, Paşalar Camisi ile Kur’an Kursunun Müftülüğe devredilmesi hususunda bir çalışma yaparak gelecek toplantıya getirilmesi için Yazı İşleri Müdürüne talimat verdi.

Katılım fazlaydı

Şubat ayı Belediye Meclisini kalabalık bir izleyici grubu da takip etti. MHP İlçe Başkanı Ali Dertli , Yağcılar Mahalle Muhtarı Ali Öz, Hasanbey Mahalle Muhtarı Nuri Öztürk, Harunusta Mahalle Muhtarı Mustafa Çakmak ile MHP’li yöneticiler ve Ülkü Ocakları temsilcileri toplantıyı takip edenler arasındaydılar.