İLÇEMİZDE 3 ACI KAYIP

Akyazı’da ikamet eden Üsnündağ, Koç ve Acar aileleri büyüklerini bugün Gazi Süleyman Paşa camiinde kılınan cenaze namazlarının ardından toprağa verdiler.
Üstündağ Ailesi;
İlçemiz İnönü Mahallesi halkından Nüfus Müdürlüğünden Emekli Nihat Üstündağ’ın babası, Terzi Kemal Toy ve Merhum Tunç Kılıç’ın kayınpederleri, Fatih Toy, Mehmet Kılıç ve Hasancan Üstündağ’ın dedeleri Fikri Üstündağ vefat etti.
Cenazesi bugün Gazi Süleyman Paşa Camiinde kılınan öğlen ve cenaze namazının ardından Merkez Aile mezarlığına defnedildi.
Taziye Nihat Üstündağ 0533 713 58 54
Koç Ailesi;
İlçemiz İnönü Mahallesi halkından Merhum Ahmet Koç’un oğlu, İsmail Koç’un abisi, Yalçın Koç’un babası, Hüseyin Koç’un amcasınınoğlu, Recep Aktaş’ın eniştesi, Fahri Kahraman’ın Kayınpederi İbrahim Koç vefat etti.
Cenazesi bugün Gazi Süleyman Paşa Camiinde kılınan öğlen ve cenaze namazının ardından Merkez Aile mezarlığına defnedildi.
Taziye Hüseyin Koç 0531 836 34 35
Acar Ailesi;
İlçemiz Hanyatak Mahallesi halkıdan Abdullah, İrfan, Necati ve Mustafa Acar’ın babalrı, Muhammet, Selahattin ve Mustafa Acar’ın abileri, Ahmet Acar’ın amcası Muzaffer Acar vefat etti.
Cenazesi bugün Gazi Süleyman Paşa Camiinde kılınan öğlen ve cenaze namazının ardından Merkez Aile mezarlığına defnedildi.
Taziye Ahmet Acar 0536 309 63 34
Akyazı.net ailesi olarak Merhumlara Allah’tan rahmet ailelerine başsağlığı dileriz.