KONURALP MAHALLESİNDEKİ YANGIN KORKUTTU

Akyazı Konuralp Mahallesi 2004 numaralı sokakta bulunan 2 katlı evin 2. katında sobadan kaynaklı olarak çıktığı öğrenilen yangında ev tamamen kullanılamaz

Bu haber 2019-02-03 17:27:01 eklenmiş ve 199 kez görüntülenmiştir.