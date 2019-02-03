KONURALP MAHALLESİNDEKİ YANGIN KORKUTTU

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Akyazı Konuralp Mahallesi 2004 numaralı sokakta bulunan 2 katlı evin 2. katında sobadan kaynaklı olarak çıktığı öğrenilen yangında ev tamamen kullanılamaz
Bu haber 2019-02-03 17:27:01 eklenmiş ve 199 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı Konuralp Mahallesi 2004 numaralı sokakta bulunan 2 katlı evin 2. katında sobadan kaynaklı olarak çıktığı öğrenilen yangında ev tamamen kullanılamaz hale gelirken, evde bulunan 3’ü çocuk 4 kişi alt kattaki kiracının dikkati sayesinde son anda tahliye edilerek olası bir can kaybı önlendi.

Edinilen bilgilere göre Konuralp Mahallesi 2004 numaralı sokakta bulunan Dursun P’ye ait  2 katlı evin 2. katında öğlen saatlerinde yangın çıktı. Sobadan kaynaklandığı öğrenilen yangında evde kiracı olarak bulunan 3’ü çocuk 4 kişi alt kattaki kiracının yangını fark etmesi sonucunda son anda kurtarılarak olay yerinden uzaklaştırıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Akyazı İtfaiye ekiplerini müdahale ettiği yangında ev tamamen yanarak kullanılmaz hale gelirken, yangından son anda çıkartılan 4 kişi ise ambulansta ayakta tedavi edilerek taburcu edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 
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