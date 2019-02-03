ASAKYAZI BU DEFA BEŞLEDİ

Bal ligini hedefleyen ancak bu güne kadar istediği sonuçları alamayan

Bu haber 2019-02-03 17:03:16 eklenmiş ve 133 kez görüntülenmiştir.

Bal ligini hedefleyen ancak bu güne kadar istediği sonuçları alamayan AS AKYAZI evinde konuk ettiği Aşağı Kirazca takımını bozguna uğrattı. 5-0

İlk dakikalar ortada geçen oyun daha sonra Asakyazısporun baskısı ile oynanmaya başladı. Maçın 18 Dakikasında İbrahim takımını öne geçiren golü attı. İlk yarı bu sonuçla kapandı.

İkinci yarıya Asakyazı golle başladı. Oğuzhan’ın 18 dışından 90’ a giden topu 2. Gol olarak Kirazca ağlarına takıldı. 2-0

70. Dakikada kazanılan penaltıyı Erdi Filelere gönderince durum 3-0 oldu. Maçın 80. Dakikasında yine erdi durumu 4-0 yaptı.

Bu dakikadan sonra As Akyazı gençleri oyuna dahil etti. 82. Dakikada Onur durumu 5-0 yaptı. Maçta başka gol olmayınca maç 5-0 As Akyaıznın galibiyeti ile tamamlandı.

SAHA: Akyazı Sentetik

HAKEMLER: Murat Baş*** Hamza Seyyar*** Enes Ayar***

ASAKYAZI: Muhammet*** Hasan Ö.*** (Mehmet**) Onur*** Hasan Ş.*** İbrahim*** Burak***(Yağız**)Aykut*** Erdi*** Oğuzhan***(Burak**)Emre*** Alihan***

ANTRENÖR: Mustafa Levent

AŞAĞI KİRAZCA: Fatih** Ömer** Furkan** Murat** Ahmet** Okan ** (Volkan*) Hüseyin** Serdar** (Eyüp*) Emre** (Mustafa*) Emre A.** Serhat**

ANTRENÖR: Yüksel Çakır