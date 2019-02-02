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PROJEYE KATILAN ÇOCUKLAR ÖDÜLLENDİRİLDİ

Akyazı Müftülüğü tarafından Haydi Çocuklar Camiye projesi kapsamında
Bu haber 2019-02-02 23:17:49 eklenmiş ve 133 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı Müftülüğü tarafından Haydi Çocuklar Camiye projesi kapsamında yarıyıl tatilinde camiye gelen çocuklara düzenlenen bir törenle ödülleri verildi ve yarıyıl tatilinin sona ermesi nedeniyle de projede sonlandırıldı.

Akyazı Müftülüğü tarafından düzenlenen ve İlçenin tüm birçok camisinde uygulanan çocuklara cemaatle birlikte namaz kıldırma alışkanlığının verilmesi ve bu alışkanlığın bir yaşam tarzı olarak benimsenmesini sağlayan proje kapsamında camilere gelerek yarıyıl tatillerini bu şekilde değerlendiren çocuklar için Müftülük Gazi Süleyman paşa Camiinde bir tören düzenledi. Düzenlenen törene katılan ve birde konuşma yapan İlçe Müftüsü İzzet Şener, çocukları tebrik etti ve çocuklarını bu proje kapsamında camilere gönderen Velilere de teşekkür etti. Konuşmanın tamamlanmasının ardından projeye katılan çocuklara çeşitli hediyeler verildi. Cami çıkışında da çocuklara pide ve ayran ikramı yapıldı.
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