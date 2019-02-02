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AKYAZI’DA ÇİN’E TEPKİ VARDI

Bazı Sivil Toplum Kuruluşlarının öncülüğünde ses ver Akyazı Doğu Türkistan’a sahip çık
Bu haber 2019-02-02 00:04:20 eklenmiş ve 146 kez görüntülenmiştir.

 

Bazı Sivil Toplum Kuruluşlarının öncülüğünde ses ver Akyazı Doğu Türkistan’a sahip çık sloganı ile düzenlediği yürüyüşe çok sayıda Akyazılı katıldı. Cuma namazı çıkışında Gazi Süleyman Paşa Camii önünde başlayan ve Cevat Ayhan Cami önüne kadar devam eden yürüyüşe katılanlar yürüyüş boyunca attıkları sloganlarla Doğu Türkistanlılara zulüm uygulayan Çin’e tepki gösterdiler, lanet yağdırdılar ve Dünyaya da bu zulmü artık görün çağırısında bulundular.

  Konuşmalar

Yürüyüşün tamamlanmasının ardından yürüyüşe katılanlar Cevat Ayhan Camii bahçesinde toplandılar. Burada ilk konuşmayı yürüyüşü düzenleyen Sivil Toplum Kuruluşları adına Eskişehir İlahiyat Fakültesi öğrencisi Ali Açıkgöz yaptı. Açıkgöz, dünyanın göz önünde insanlık suçu işlendiğine dikkat çekti ve orada yaşamakta olan soydaşlarımıza uygulanmakta olan baskı ve zulmün sona erdirilmesi için tüm Dünyaya çağrıda bulundu.

İkinci konuşma düzenlenen yürüyüşe katılmak için Akyazı’ya gelen Doğu Türkistan Muharip ve Dayanışma Derneği Genel Sekreteri Abdullah Abdurahman tarafından yapıldı. Abdurahman, zulüm altındayız, var olmaya çalışıyoruz. Rahat bir şekilde Allahü Ekber demek ve namazımızı gönül rahatlığı ile kılmak istiyoruz. Komonist Çin’den kurtulmak, özgür olmak istiyoruz. Bunun için Türkiye’mizden destek ve yardım bekliyoruz sözleri ile başladığı konuşmasını şöyle sürdürdü “ Bugüne kadar bize sadece Türkiye destek verdi ve yardım etti. Bu destek ve yardımlar hala devam ediyor. Bu insanı davranışlarından dolayı Türk Milletine ve Türkiye Devletine teşekkür ediyoruz. Çin bizi Çinlileştirmek istiyor. Her eve bir Çinli yerleştirip bu düşüncelerini hayata geçirmek istiyorlar. Kısaca bizi yok etmek istiyorlar. Bizim tek umudumuz sizlersiniz. Bize yani kardeşlerinize yardım ve dua etmeyi ihmal etmeyin ”

Duayı İlçe Müftüsü yaptı

Bazı Sivil Toplum kuruluşları tarafından düzenlenen Çin’e tepki yürüyüşü Akyazı Müftüsü İzzet Şener’in yaptığı konuşma ve ardından gerçekleştirdiği duayla son buldu. Müftü Şener, Doğu Türkistan da yaşamakta olan soydaşlarımıza uygulanmakta olan zulmün sona ermesi gerektiğinin altını çizdi ve bu konuda tüm Dünyayı yaşanan insanlık dramını sonlandırmak için göreve davet etti. Müftü Şener konuşmasını yaptığı dua ile sonlandırdı.

Kimler katıldı

Ses ver Akyazı Doğu Türkistan’a sahip çık sloganlı yürüyüşe siyasi partilerin temsilcileri, 31 Mart günü yapılacak olan seçimde Belediye Başkan adayı olanlar, STÜK temsilcileri ile kalabalık vatandaş katıldı.
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