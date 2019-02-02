MOTORSİKLET OTOMOBİL ÇARPIŞTI BİR KİŞİ YARALI

Kaza Akyazı Konuralp Mahallesinde meydana geldi. Konuralp Mahallesi 2004 No.lu Sokakta meydana gelen kazada tali yoldan ana yola çıkmak isteyen Mustafa K. Ana yolda seyretmekte olan Murat Ş. Yönetimindeki 34 JB 5** plakalı otomobille çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Mustafa K. Kaza mahalline gelen acil ambulansta görevli sağlık ekibi tarafından ilk müdahalenin ardından tedavi için Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.