SP ADAYI DEMİRTAŞ: BİZ MİLLİ GÖRÜŞ RUHU İLE ÇALIŞIYORUZ

Yıllarca partisinin İlçe Başkanlığını yapan ve 2014 seçiminde olduğu gibi 2019 Mart ayında yapılacak olan

Bu haber 2019-01-30 19:12:14 eklenmiş ve 359 kez görüntülenmiştir.

Yıllarca partisinin İlçe Başkanlığını yapan ve 2014 seçiminde olduğu gibi 2019 Mart ayında yapılacak olan yerel seçimde de yine Saadet Partisi Akyazı Belediye Başkan adayı olan Selman Demirtaş beraberinde İlçe Başkanı Şeref Tan olduğu halde Bizim Akyazı İnternet Sitemize gelerek arkadaşımız Salim Özyılmaz’a bir ziyaret gerçekleştirdi ve önemli açıklamalarda bulundu.

Milli görüş ruhu

Parti olarak benimsediğimiz ve uygulamakta olduğumuz milli görüş ruhumuzla yolumuza ve çalışmalarımıza devam ediyoruz. Her şeyimiz yerli ve milli olmalı ki Ülke olarak kimseye boyun eğmeyelim ve muhtaç olmayalım diyen Saadet Partisi Akyazı Belediye Başkan adayı Selman Demirtaş milli görüş ruhunun Ülke yönetiminde söz sahibi olduğu zamanlarda tüm engellemelere rağmen nelerin yapıldığını ve yapılabileceğini göstermesi bakımından önemlidir. Bu ruh içinde sadece ve sadece çalışmak, hizmet, Milletin verdiği görevi Allah rızası için adil bir şekilde ve dürüst bir biçimde yapmak vardır. Bu ruhu hiçbir zaman kaybetmeyen partimiz her geçen gün daha da güçlenmekte ve yüce milletimizin takdirine mazhar olmaktadır dedi.

Dürüstlük şiarımızdır

Milli görüş denildiğinde akla ilk gelen unsur millilik, dürüstlük ve doğruluktur. Ben ve tüm çalışma büyüklerim ve arkadaşlarım bu şiarla yola çıktık ve yolumuza yine aynı şiarla devam ediyoruz diyen Selman Demirtaş, ne parti olarak ne de o partiye mensup olanlar olarak bu ilkemizden asla ödün vermeyiz ve doğru bildiğimiz yoldan da asla sapmayız dedi.

Sorunları ve çözüm yollarını biliyoruz

Akyazı’yı 16 yıldan beri aynı zihniyet yönetiyor. Bu 16 yıl içinde var olan sorunların çözümü bir yana sorunlar dağ gibi büyümüş ve içinden çıkılamaz bir hal almıştır. Saadet Partisi olarak biz Akyazı’nın sorunlarını da çözüm yollarını da biliyoruz. Hazırlıklarımızı uzun zamandan beri yapıyoruz. Birçok projemiz elimizde hazır durumda. Eğer31 Mart günü hemşehrilerimiz verdikleri oylarla Saadet derlerse ben ve arkadaşlarım 16 yıldan beri yapılamayan hizmetleri 5 yıl içinde yapmak için gece gündüz çalışacağımızdan kimsenin şüphesi olmamalıdır diyen Selman Demirtaş, iyi bir ekiple yola çıktıklarını ve söylediklerinin her zaman arkasında duracaklarını ve hizmetten başka bir şey düşünmeyeceklerini söyledi.

Büyük ilgi görüyoruz

Adaylığım açıklandıktan sonra arkadaşlarımla birlikte indiğimiz sahada mahalle mahalle, ev ev dolaşıyoruz. Gittiğimiz her yerde hemşehrimlerimizden büyük ilgi ve teveccüh görüşüyoruz. Bu da bize moral ve güç veriyor. Bu durum gösteriyor ki, 16 yıllık yönetimin artık sonuna gelindiğine ve değişim zamanının 31 Mart olduğuna bir işarettir. Bizde hem gördüğümüz ilgiden hem de teveccühten son derece mutlu oluyoruz diyen Selman Demirtaş, 30 Mart akşamına kadar Akyazı’da girmediğimiz cadde ve sokak, ev ve sıkmadığımız el kalmayacaktır dedi.

Hesap vereceğiz ve halktan kaçmayacağız

Şayet Belediye Başkanı olmam halinde yaptığımız çalışmalar ve harcamalarla ilgili olarak halkımıza kuruşu kuruşuna hesap vereceğiz. Seçildikten sonra birilerinin yaptığı gibi halkımızdan kaçmayacak ve arandığımızda bulunmamız gereken yerde bulunacağız diyen Saadet Partisi Belediye Başkan adayı Selman Demirtaş, Ankara’da yapılan ve benimde katıldığım aday tanıtım toplantısında Genel Başkanımız tarafından ilk kez açıklanan ve tüm adaylara giydirilen cepsiz ceketin önemine dikkat çekerek açıklamasını şöyle tamamladı “ O sloganda ve söylemde büyük anlam vardır. O anlam hiçbir Saadet Partili Belediye Başkanı çalmayacak ve çaldırmayacak, milletin parasını kimseye peşkeş çektirmeyecek anlamıdır. Ben ve tüm arkadaşlarım da o kurala ve Genel Başkanımızın ifade ettiği o slogana harfiyen uyacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmamalıdır.”