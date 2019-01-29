İŞTE AKYAZI’NIN BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI

31 Mart günü yapılacak olan mahalli seç imde AK Partiden Bilal Soykan, İYİ Partiden

Bu haber 2019-01-29 22:19:47 eklenmiş ve 861 kez görüntülenmiştir.

31 Mart günü yapılacak olan mahalli seç imde AK Partiden Bilal Soykan, İYİ Partiden (Millet İttifakı) Adem Güner, Saadet Partisinden Selman Demirtaş ve BBP’den Nayim Yolcu Partileri tarafından Akyazı Belediye Başkanlığı için aday gösterildiler.

Akyazı’da Belediye Başkan adaylığını ilk açıklayan isim SP’den Selman Demirtaş oldu. Onu BBP’den Nayim Yolcu takip etti. Daha sonra Bilal Soykan AK Partinin adayı olarak açıklandı ve son açıklama ise Millet İttifakından geldi ve ittifakta Akyazı İlçesi kendisine düşen İYİ Parti Adem Güner’in Belediye Başkan adayları olduğunu kamuoyuyla paylaştı.

Saadet Partisinden aday olduğu açıklanan Selman Demirtaş ismi açıklanmadan önce Partisinin İlçe Başkanlığı görevini yürütüyordu. Kendisine Partisinden rakip çıkmadı ve tek aday olarak ismi açıklandı.

Saadet Partisinde olduğu gibi Büyük Birlik Partisinde de Belediye Başkan adayı olarak Partinin İlçe Başkanlığı görev ini yürütmekte olan Nayim Yolcu’nun ismi açıklandı. Yolcu’ya Partisinden rakip çıkmadı. Ayrıca BBP Naim Yolcu’yu açıkladıktan sonra da Parti tarafından bazı kişilere adaylık teklifi götürüldüğü ancak teklif götürülenlerin o teklifi gayet nazik bir şekilde teşekkür ederek geri çevirdikleri Akyazı’da biliniyor.

AK Partiden aday gösterilen Bilal Soykan ise kendisi ile birlikte aday adaylığı için müracaat eden 10 partilisini ekarte ederek aday oldu. Belde Belediyeler kapanmadan önce Kuzuluk Belediyesinin son Belediye Başkanı da olan Bilal Soykan, 2014 yılında yapılan seçimde partisi tarafından Belediye Meclis üyesi olarak gösterilmiş ve seçilerek bir müddet bu görevi yerine getirmişti. Daha sonra Büyükşehir Belediyesinde Makine Bakım Müdürü olarak görev yapmıştı.

Millet İttifakında yapılan dağılım sonucunda Akyazı İlçesi kendisine kalan İYİ Parti ise adayını en son açıklayan Parti oldu. İYİ Parti Akyazı İlçe Yönetim Kurulu görevi yapan Adem Güner’in ismi açıklanmadan önce Parti yönetimi Belediye Başkan adaylığı için önce MHP’den aday olan ancak Cumhur İttifakı nedeniyle Akyazı’nın AK Partiye bırakılması nedeniyle adaylığını geri çeken Ali Şener Bayraktar’a, daha sonra MHP’li Belediye Meclis Üyesi Murat Öz’e ve son olarak da Anavatan Partisinin başarılı İlçe Başkanı ve İl Genel Meclisi Üyesi Mehmet Barutçu’ya teklif götürmüş her üç isimde kendilerine gelen teklifi nezaket kuralları içinde kabul etmemişlerdi. Bunun üzerine Parti Yönetimi, İl Başkanlığı ve Genel Merkezle yaptığı görüşmenin ardından kendi Yönetim Kurulu üyesi Adem Güner’in Partilerinden Belediye Başkan adayı olacağını dün akşam saatlerinde kamuoyuyla paylaştı.

Bu açıklamayla birlikte yapılacak olan yerel seçimde Partilerin Akyazı’da adayları da böylece belirlenmiş oldu. Şimdi gözler isimleri açıklananların sahaya inerek yapacakları çalışmalara ve ardından yapılacak olan seçimde kimin kazanacağına çevrilmiş durumda.