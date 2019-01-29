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Akyazılı Judocu Zeynep Sera Üstün MİLLİ TAKIMA SEÇİLDİ

Akyazılı Judocu Zeynep Sera Üstün MİLLİ TAKIMA SEÇİLDİ

Akyazılı Judocu Zeynep Sera Üstün MİLLİ TAKIMA SEÇİLDİ

Akyazılı Judocu Zeynep Sera Üstün 25-27 Ocak tarihleri arasında
Bu haber 2019-01-29 22:13:27 eklenmiş ve 322 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazılı Judocu Zeynep Sera Üstün 25-27 Ocak tarihleri arasında Samsun’da yapılan Türkiye Ümitler Judo şampiyonasında ilk 12’ye girmek suretiyle Milli takım kadrosuna girmeye hak kazandı.

Zeynep Sera Üstün 2-3 Mart tarihleri arasında Antalya’da yapılacak olan Uluslararası Ümitler Nazım Canca Avrupa kupasında Milli formayla Ülkemizi temsil edecek.

Zeynep Sera Üstün’ün Samsun’da yapılan şampiyonada dereceye girmesi ve Milli takıma seçilmiş olması ailesi kadar Akyazılı sporseverleri de son derece sevindirdi ve mutlu etti.

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