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AKYAZI’DA KAUÇUK FABRİKASINDA YANGIN

AKYAZI’DA KAUÇUK FABRİKASINDA YANGIN

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AKYAZI’DA KAUÇUK FABRİKASINDA YANGIN

D 140 Adapazarı Ankara karayolu Akyazı Yahyalı mevkiinde faaliyet gösteren
Bu haber 2018-12-03 13:08:14 eklenmiş ve 45 kez görüntülenmiştir.

 

D 140 Adapazarı Ankara karayolu Akyazı Yahyalı mevkiinde faaliyet gösteren Kauçuk Fabrikasında çıkan yangın İtfaiyenin müdahaleleriyle kısa sürede söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre D 140 Adapazarı Ankara karayolu Akyazı Yahyalı mevkiinde faaliyet gösteren Kauçuk Fabrikasında Toz Kauçuk malzemelerinin kızışması nedeniyle yangın çıktı.Çıkan Yangını fark eden işyeri güvenlik görevlileri yangına kendi çaplarında müdahale ederken İtfaiyeye de haber verdileri. Olay yerine İtfaiye, Ambulans ve Jandarma sevk edildi.

Olay yerine gelen Sakarya Büyükşehir belediyesi Akyazı İtfaiye gurupları çıkan yangına hemen müdahale ettiler.Yoğun duman nedeniyle Fabrika içerisine Oksijen Tüplerini takarak giren İtfaiye erleri içeride canlı olup olmadığını kontrol ederken söndürme çalışmalarına başlattılar.Yanfın nedeniyle Fabrika ve çevresi siyah dumanlar altında kaldı.

Yangın nedeniyle Ambulans Sağlık ekipleri hazır beklerken Sedaş ekipleri de işyerine giden Elektrik akımını kestiler. Uzun uğraşla la söndürülen Yangın ile ilgili Jandarma inceleme başlattı.

 
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