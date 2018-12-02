ASAKYAZI HARMANLIK MAÇINDA GOL YOK 0-0

Süper Lig A Grubu’nda 10’ncu hafta maçında As Akyazıspor sahasında Harmanlıkspor’u konuk etti. Her iki takımında da üç puan hedefiyle sahaya çıktığı müsabakada ilk yarı golsüz tamamlandı. İkinci yarıda iki ekipte gol için ataklar geliştirse de bunda başarılı olamadı. 90 dakika sonunda takımlar sahadan 0-0’lık sonuçla birer puanı paylaştı.
Harmanlıkspor: 0
Saha: Akyazı
Hakemler: S.Hilmi Metin** Hakan Adlı** Ömer Şahin**
As Akyazıspor: Muhammet** Cavit** Muhammet** Hasan Ş.** Hasan** (Ahmet**) Alihan** (Beytullah**) Bünyamin** Erdi** Oğuzhan** Emre** Efendi**
Antrenör: Ahmet Birinci
Harmanlıkspor: Aykut** Alpaslan** Görkem** Yasin** Berkay** (Berkay**) İsmail** (Arda**) Yakuphan** Berkay** Emirhan** Salih** Kamil** (Mustafa**)
Antrenör: Tevfik Tetik
Goller: Yok