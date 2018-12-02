ASAKYAZI HARMANLIK MAÇINDA GOL YOK 0-0

Süper Lig A Grubu’nda 10’ncu hafta maçında As Akyazıspor sahasında Harmanlıkspor’u konuk etti.

Bu haber 2018-12-02 22:27:22 eklenmiş ve 61 kez görüntülenmiştir.

Süper Lig A Grubu’nda 10’ncu hafta maçında As Akyazıspor sahasında Harmanlıkspor’u konuk etti. Her iki takımında da üç puan hedefiyle sahaya çıktığı müsabakada ilk yarı golsüz tamamlandı. İkinci yarıda iki ekipte gol için ataklar geliştirse de bunda başarılı olamadı. 90 dakika sonunda takımlar sahadan 0-0’lık sonuçla birer puanı paylaştı.

As Akyazıspor: 0

Harmanlıkspor: 0

Saha: Akyazı

Hakemler: S.Hilmi Metin** Hakan Adlı** Ömer Şahin**

As Akyazıspor: Muhammet** Cavit** Muhammet** Hasan Ş.** Hasan** (Ahmet**) Alihan** (Beytullah**) Bünyamin** Erdi** Oğuzhan** Emre** Efendi**

Antrenör: Ahmet Birinci

Harmanlıkspor: Aykut** Alpaslan** Görkem** Yasin** Berkay** (Berkay**) İsmail** (Arda**) Yakuphan** Berkay** Emirhan** Salih** Kamil** (Mustafa**)

Antrenör: Tevfik Tetik

Goller: Yok