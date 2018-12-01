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HARUNUSTA SON DAKİKADA YIKILDI

Sakarya Süper Amatör Küme B gurubunda mücadele eden ilçemiz takımlarından
Bu haber 2018-12-01 21:30:43 eklenmiş ve 113 kez görüntülenmiştir.

Sakarya Süper Amatör Küme B gurubunda mücadele eden ilçemiz takımlarından Harunustaspor bu gün sahasında konuk ettiği Karasu Güvenspor takımına son dakika golüyle boyun eğdi. 0-1

Akyazı suni çim sahada oynanan karşılaşmada her iki takım da ele geçirdikleri fırsatları gole çevirmeyi başaramadı. Maçın 0-0 biteceği beklenirken Karasu Güven uzatmalarda ele geçirdiği fırsatı Semihle değerlendirince maçtan galip ayrılmayı başardı. Evine 3 altın puanla döndü.

Maçın sonlarında Harunusta 87. Dakikada Selahattin 2. Sarı karttan, 89. Dakikada Hüseyin rakibine yaptığı kasti faulden kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

HARUNUSTASPOR -0

KARASU Güvenspor -1

HAKEMLER: Serkan Uysal ***  Furkan Kocayıldız *** Sinem Çetin ***

Harunustaspor: Şener ** Selahattin (Dk.87 KK) Erdem** Yavuz ** Şamil**(Kaan**) Samet ** Ömer Faruk** Hüseyin (Dk 89 KK) Umut ** Cihan ** Mustafa ** (Enes**)

ANTRENÖR: Haldun Şahin

GOL: Dk. 90+1 Semih (KARASU GÜVEN)
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