HARUNUSTA SON DAKİKADA YIKILDI

Sakarya Süper Amatör Küme B gurubunda mücadele eden ilçemiz takımlarından Harunustaspor bu gün sahasında konuk ettiği Karasu Güvenspor takımına son dakika golüyle boyun eğdi. 0-1
Akyazı suni çim sahada oynanan karşılaşmada her iki takım da ele geçirdikleri fırsatları gole çevirmeyi başaramadı. Maçın 0-0 biteceği beklenirken Karasu Güven uzatmalarda ele geçirdiği fırsatı Semihle değerlendirince maçtan galip ayrılmayı başardı. Evine 3 altın puanla döndü.
Maçın sonlarında Harunusta 87. Dakikada Selahattin 2. Sarı karttan, 89. Dakikada Hüseyin rakibine yaptığı kasti faulden kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
HARUNUSTASPOR -0
KARASU Güvenspor -1
HAKEMLER: Serkan Uysal *** Furkan Kocayıldız *** Sinem Çetin ***
Harunustaspor: Şener ** Selahattin (Dk.87 KK) Erdem** Yavuz ** Şamil**(Kaan**) Samet ** Ömer Faruk** Hüseyin (Dk 89 KK) Umut ** Cihan ** Mustafa ** (Enes**)
ANTRENÖR: Haldun Şahin