AKYAZILI SÜRÜCÜ AĞIR YARALANDI

Akyazı’nın Hastane Mahallesinde ikamet etmekte olan Ömer Demiralay isimli sürücü Bursa Muradiye’de sabah saatlerinde seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.
Yoldan geçen seyir halindeki diğer araç sürücülerinin kazayı fark etmesi üzerine 112 sağlık ekiplerine haber verildi. Kaza mahalline gelen sağlık ekipleri Ömer Demiralay’ı en yakın Devlet Hastanesine kaldırarak tedavi altına alınmasını sağladılar. Akyazılı sürücü Ömer Demiralay’ın durumunun ağır olduğu ve yoğun bakım ünitesinde tedavi gördüğü öğrenildi. Kaza Akyazı İlçesinde derin üzüntü yarattı.