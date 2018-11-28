KURAN-I KERİM YARIŞMASINA BÜYÜK İLGİSİZLİK

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İmam Hatip Ortaokulları dışında kalan orta okullar arasında düzenlenen
Bu haber 2018-11-28 23:25:43 eklenmiş ve 78 kez görüntülenmiştir.

 

 Akyazı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından İmam Hatip Ortaokulları dışında kalan orta okullar arasında düzenlenen Kuran-ı Kerimi güzel okuma yarışması bugün Akyazı Öğretmenevinde yapıldı.

Yarışmaya İmam Hatip Ortaokulları dışında kalan 24 ortaokuldan sadece 3 ortaokulun katılması kafalarda soru işareti oluşturdu. Yarışmayı izlemeye gelen veliler her okulumuzda din bilgisi öğretmeni olmasına rağmen bu ilgisizliğin sebebinin soruşturulması gerektiğini, ya da bu yarışmaların yapılmaması gerektiği hususunda hem fikir oldular.

3 yarışmacı öğrencinin okulları adına katıldığı yarışma sonunda jürinin yaptığı değerlendirmede;

Dokurcun Ortaokndan Ayşegül Kardeş 1. Paris Ortaokulundan Kerem Genç 2. ve  Yuvalak Mehmet Kaya Ortaokulundan Fatih Ekrem 3. Oldular.

 
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