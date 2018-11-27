“KADINA ŞİDDET KADERİMİZ OLMAMALI”

25 Kasım kadına şiddeti önleme günü münasebetiyle Akyazı’da bir etkinlik yapıldı.

Bu haber 2018-11-27 22:14:50 eklenmiş ve 98 kez görüntülenmiştir.

25 Kasım kadına şiddeti önleme günü münasebetiyle Akyazı’da bir etkinlik yapıldı. Sosyal Gelişim merkezinde İlçe Sağlık müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte kadına şiddet konuşmacılar tarafından enine boyuna tartışıldı ve yapılması gerekenler etkinliğe katılanlara tek tek anlatıldı.

Saygı duruşu v e istiklal marşı

Sosyal Gelişim Merkezinde gerçekleşen etkinlik saygı duruşu ve akabinde istiklal marşının söylenmesiyle başladı. Düzenlenen program İlçe Sağlık müdürlüğü bünyesinde çalışmakta olan Hemşire Ayşegül Kahraman ile Ebe Aylin Kapan tarafından başarıyla sunuldu ve etkinlikte şiddet kaderimiz olmasın teması işlendi

Konuşmalar

Günle ilgili olarak ilk konuşmayı İl Sağlık Müdürü Aziz Öğütlü yaptı. Öğütlü var olan sorunun çözümünün eğitim ve anneden geçtiğine işaret ederek şunları söyledi “ Kadın şiddet kabul edilebilecek bir konu değildir. Kaybetmeye başladığımız manevi yetilerimizi yeniden kazanmamız lazım. Bu konuda ailelere ve özellikle de ailenin temel direği olan Annelere fazlasıyla görev düşmektedir. Sağlık Bakanlığımız ile Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız bu konuda dirsek temasındadırlar ve kadına şiddetin tamamen ortadan kaldırılması hususunda ortak çalışma yapıyoruz ve her iki Bakanlığımızda bu sorunun ortadan kalkması için büyük gayret göstermektedirler. Ben Kurumun İl Müdürü olarak mesleki birçok konuda olduğu gibi bu konuda da çok duyarlı davranan ve başarılı çalışmaları ile insanlarımızın dikkatlerini üzerlerine çekmeyi başaran İlçe Sağlık Müdürümüz Dr. Gülşah Yılmaz ile birlikte çalıştığı tüm mesai arkadaşlarını tebrik ediyorum “

Akyazı Kaymakamı Yakup Güney’de konuşmasında bu asırda kadına şiddeti konuşuyor olmamızı bir türlü kabullenemiyorum. Kadına şiddet uygulayanları acizler diye değerlendiriyorum dedi ve sorunun eğitimle çözülebileceğini söyledi. Kaymakam Güney’de İl Sağlık Müdürü Dr. Yılmaz’ı başarılı bulduğunu söyledi ve tebrik etti.

Hazırlanan programa konuşmacı olarak katılan İlçe Müftüsü İzzet Şener de islamda kadının yeri konusunda geniş bilgi verdi ve kadına şiddetin kabul edilmesinin mümkün olmadığını söyledi

Düzenlenen etkinliğin s on konuşmacısı ise Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışmakta olan Avukat Hayriye Tokmak oldu. Avukat Tokmak’ta kadına şiddetle ilgili istatistiki bilgilerin yanı sıra olayın hukuksal boyutunu en ince detayına kadar anlattı. Türk Ceza, Türk Medeni, 6284 Sayılı yasa ve İstanbul sözleşmesi ile ilgili geniş bilgelerde verdi.

Programın sunucuları olan Hemşire Ayşegül Kahraman ile Ebe Aylin Kopan kadına yönelik şiddet konulu bir sunumu gerçekleştirdiler. Etkinlikte ayrıca kadına şiddet ihanettir ve erken teşhis hayat kurtarır isimlerini taşıyan iki kısa metrajlı film toplantıya katılanlara izlettirildi. Akyazı Belediyesi tiyatro grubu da kadınlar çiçektir isimli kısa bir parodi oynadılar.

Kimler katıldı

Düzenlenen etkinliğe, Kaymakam Yakup Güney, Belediye Başkanı, Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Gürel, İl Sağlık Müdürü Aziz Öğütlü, MHP İlçe Başkanı Ali Dertli, Ziraat Odası Başkanı Ali Şener Bayraktar ve bazı daire müdürleri ile kalabalık bir şekilde kadınlar katıldı.

Hem Kaymakam Güney’den hem de İl Sağlık Müdürü Öğütlünün yaptıkları konuşmalarda başarılı buldukları için tebrik edilen İlçe Sağlık Müdürü Dr. Gülşah Yılmaz ile Müdürlük bünyesinde çalışan sağlık personeli de ev sahipliğini başarılı bir şekilde yaptı.

Pankartlarda yazılı olanlar

Olmaz de, dur de kadına şiddeti engele / Susmuyoruz, korkmuyoruz dimdik ayakta duruyoruz / Kadına şiddet insanlığa ihanettir / Öldüren sevgi istemiyoruz / Dövebildiğin kadar değil sevebildiğin kadar insansın / Öfkeni yeneceksin kadını seveceksin / Sessiz kalma kadına şiddete ortak olma / Kadına değil şiddete el kaldırın / İlk değilsin son olabilirsin şiddete boyun eğme