FUTBOLDA CUMHURİYET KUPASI AKYAZI GENÇLİKSPORUN

Cumhuriyet Bayramı dolayısı ile Akyazı Kaymakamlığı ile İlçe Spor Müdürlüğünün birlikte organize ettiği

Bu haber 2018-11-27 21:51:58 eklenmiş ve 145 kez görüntülenmiştir.