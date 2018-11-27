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FUTBOLDA CUMHURİYET KUPASI AKYAZI GENÇLİKSPORUN

Cumhuriyet Bayramı dolayısı ile Akyazı Kaymakamlığı ile İlçe Spor Müdürlüğünün birlikte organize ettiği
Bu haber 2018-11-27 21:51:58 eklenmiş ve 145 kez görüntülenmiştir.

 

Cumhuriyet Bayramı dolayısı ile Akyazı Kaymakamlığı ile İlçe Spor Müdürlüğünün birlikte organize ettiği Cumhuriyet Kupası futbol şampiyonası bu gece oynanan final karşılaşması ile tamamlandı. Final maçında Orman İşletmesini 4-1 yenen Akyazı Gençlik şampiyon oldu.

Final Maçından önce oynanan Emniyet Bekçiler takımı da İlçe tarımı 3-1 yenerek kupanın 3.sü oldu.

20 takımın 4 gurupta mücadele ettiği Kupa zevkli ve çekişmeli geçen müsabakalar sonunda ilk 8 e kalan takımlar aralarında elemeli maçlar yaptılar.

SAHA: Akyazı sentetik

HAKEM: Ahmet Eşsiz 

AKYAZI GENÇLİK: Yaşar ** Adem *** Hasan Akcan** Muammer ** (Mehmet**) İlyas *** Ayhan *** , DkBirol *** Hasan Ali ***

ORMAN İŞLETMESİ: Serkan ** H.İbrahim ** Mustafa *** Uğur ** İlyas** Oğuzhan *** Ünal** Erdal **

GOLLER: Dk. 30-43 Ayhan, Dk. 45-49 Birol (AKYAZI GENÇLİK); Dk.38 Oğuzhan (Orman İşletmesi)

 

 

EMNİYET BEKÇİLER -3

İLÇE TARIM -1

3.lük 4.clük maçında daha üstün olan taraf Emniyet Bekçiler takımı idi. Zevkli ve çekişmeli geçen maçı bekçiler 3-1 kazandı.

EMNİYET BEKÇİLER: Barış** Yunus ** Bedirhan** Ömer Faruk *** Enes**** Fahrettin ** Bağcan*** Muhammet ***

İLÇE TARIM: Serkan ** Mehmet** Serdal** Veysel** (Tengiz**) Gökhan ** Tuna**Şahin*** Uğur**

GOLLER: Dk.5-8-15 Enes (EMNİYET BEKÇİLER); Dk. 40 Şahin (İLÇE Tarım

Maçların tamamlanmasının ardından kupa törenine geçildi. Kupa 4.sü İlçe Tarıma Kupası Jandarma Komutan V. Hasan Alataş, Kupa 3.sü Emniyet Bekçilere kupası Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Gürel,

2.nin Kupasını Orman İşletmesine Belediye Başkanı Hasan Akcan ve Şampiyon Akyazı Gençlik’e kupasını Kaymakam Yakup Güney verdi.

Kupa töreni sonunda kupa sahibi takımlar topluca anı fotoğrafı çektirdiler.
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