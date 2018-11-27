ŞAMPİYON BADMİNTONCULARIMIZA İŞ ADAMLARINDAN DESTEK

Geçtiğimiz günlerde Bulgaristan’da yapılan 13 yaş altı Badminton Balkan Şampiyonasında ülkemize şampiyonluk yaşatan Akyazılı Badmintocular ve antrenörleri için bir gece düzenleyen Sakaryalı iş adamları onları ödüllendirdi.
Geçtiğimiz Akşam Adapazarı engelsiz kafede düzenlenen gecede bir konuşma yapan Akyazılı iş adamı Zeki Öztürk geçtiğimiz günlerde Bulgaristan’da yapılan badminton balkan şampiyonasında takım halinde şampiyon olan milli takım sporcularımızdan tek erkekler ve çift erkeklerde Balkan şampiyonu olan Hüseyin Akif Koç'a antrenörleri Adnan Bak ve Duygu Kar’a mutluluğu bizlere yaşattıkları için Spor Adamları Derneği olarak teşekkür ediyoruz. Dedi.
Öztürk ayrıca yıllarca haftada en az 5 gün çalışarak bu başarının mimarları olan Milli takım antrenörlüğüne kadar yükselen Adnan Bak ve Duygu Kar’a öğrencilerine destek amacı ile bu geceyi düzenledik. Bu nedenle kendilerine teşekkür ediyoruz. Başarılarının daim olmasını diliyoruz Dedi.