ŞAMPİYON BADMİNTONCULARIMIZA İŞ ADAMLARINDAN DESTEK

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Geçtiğimiz günlerde Bulgaristan’da yapılan 13 yaş altı Badminton Balkan Şampiyonasında
Bu haber 2018-11-27 09:39:58 eklenmiş ve 68 kez görüntülenmiştir.

 

Geçtiğimiz günlerde Bulgaristan’da yapılan 13 yaş altı Badminton Balkan Şampiyonasında ülkemize şampiyonluk yaşatan Akyazılı Badmintocular ve antrenörleri için bir gece düzenleyen Sakaryalı iş adamları onları ödüllendirdi.

Geçtiğimiz Akşam Adapazarı engelsiz kafede düzenlenen gecede bir konuşma yapan Akyazılı iş adamı Zeki Öztürk geçtiğimiz günlerde Bulgaristan’da yapılan badminton balkan şampiyonasında takım halinde şampiyon olan milli takım sporcularımızdan tek erkekler ve çift erkeklerde Balkan şampiyonu olan Hüseyin Akif Koç'a antrenörleri Adnan Bak ve Duygu Kar’a mutluluğu bizlere yaşattıkları için Spor Adamları Derneği olarak teşekkür ediyoruz. Dedi.

Öztürk ayrıca yıllarca haftada en az 5 gün çalışarak bu başarının mimarları olan Milli takım antrenörlüğüne kadar yükselen Adnan Bak ve Duygu Kar’a öğrencilerine destek amacı ile bu geceyi düzenledik.  Bu nedenle kendilerine teşekkür ediyoruz. Başarılarının daim olmasını diliyoruz Dedi.

 Antrenör Adnan Bak ise kendileri için düzenlenen bu anlamlı gece nedeniyle iş adamlarına teşekkür ederek bu destek bizleri için çok önemliydi. Destekleriniz sürdüğü sürece başarımız da artarak devam edecek. Herşey için tekrar teşekkür ederiz dedi.

 Gecenin sonunda iş adamları tarafından Antrenör ve sporculara birer teşekkür plaketi verildi.

 

 
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