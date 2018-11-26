AKYAZI EĞİTİMBİR-SEN’DEN ÖĞRETMENLERE 24 KASIM KUTLAMASI

Kısa adı EĞİTİMBİR-SEN olan Eğitimciler Birliği Sendikası 24 Kasım Öğretmenler gününü düzenlediği

Bu haber 2018-11-26 20:53:12 eklenmiş ve 190 kez görüntülenmiştir.

Kısa adı EĞİTİMBİR-SEN olan Eğitimciler Birliği Sendikası 24 Kasım Öğretmenler gününü düzenlediği bir yemekte kutladı.

Geceye sendika üyeleri eş ve çocuklarının yanısıra Protokol ve diğer sendika üyelerinden oluşan kalabalık bir öğretmen gurubu katıldı.

Kılıçoğlu düğün salonunda verilen kutlama yemeğinde bir konuşma yapan Sendika Başkanı aynı zamanda Konuralp Anadolu Lisesi Müdürü Hasan Can davetlilerin 24 Kasım Öğretmenler gününü kutlayarak sendikamızın amaçları doğrultusun farklı düşüncelerimizi bir tarafa bırakarak bir araya gelebileceğimize öğretmen camiası olarak Birlik ve beraberlik içinde daha güçlü olabileceğimize vurgu yapmak istedik.evdası Türkiye, gayesi onu yükseltmek olan bir camia olarak bir araya gelmemize, enerji ve gücümüzü ortak amaçlar için kullanmamıza engel olabilecek hiçbir sebep görmüyorum. Biz eğitim camiası olarak yöneticisinden öğretmenine, büro hizmetlsinden yardımcı hizmetlilerine kadar her üyemizle büyük bir aileyiz. Yankısı yüzyıllar kadar devam edecek bir etki gücü ile yarının Türkiyesini oluşturacak nesilleri yetiştirmek gibi kutsal bir görevimiz var dedi ve geceye katılanlara teşekkür etti.

Daha sonra Kaymakam Yakup Güney, Belediye Başkanı, İlçe Milli Eğitim Müdürü birer konuşma yaparak 24 Kasım Öğretmenler gününü kutladılar.

Gecenin ilerleyen bölününde Sendika Başkanı Hasan Can tarafından daha önceki sendika Başkanı Hüseyin Çakmak’a bugüne kadar EğitimBir-Sen’e verdiği katkılardan dolayı teşekkür ederek bir plaket verdi.

Gece davetlilere verilen yemek ikramı ile sona erdi.