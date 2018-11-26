ASIRLIK MERYEM NİNE SEVENLERİNİ ÜZDÜ

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Akyazı’nın Vakıf Mahallesinde ikamet etmekte olan Gündüz ailesi
Bu haber 2018-11-26 16:08:05 eklenmiş ve 23 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı’nın Vakıf Mahallesinde ikamet etmekte olan Gündüz ailesi 100 yaşındaki asırlık büyüklerini kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyor.

10 çocuk annesi, 39 torun ve torunlarından dünyaya gelen 72 torununun torununu görme şansı yakalayan Meryem Gündüz ‘ün vefatı Gündüz ailesi kadar Vakıf Mahalle sakinleri başta olmak üzere onu tanıyanlarla birlikte akrabalarını da üzüntü içinde bıraktı.

Asırlık Meryem ananın cenazesi Vakıf Merkez camiinde öğleyin emekli din görevlisi olan oğlu Mehmet Gündüz tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından aile mezarlığına defnedildi.

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