Anasayfa
Gazeteler
Üye Girişi
Yeni Kayıt
Akyazı Güncel
Akyazı Asayiş
Akyazı Magazin
Akyazı Siyaset
Akyazı Spor
Vefat
Videolar
Eğitim
SAĞLIK
TÜMÜ
RSS / XML
Mobil Site
Sitene Ekle
Künye
İletişim
VOLEYBOLCULARIMIZ DOLU DİZGİN

VOLEYBOLCULARIMIZ DOLU DİZGİN

ASIRLIK MERYEM NİNE SEVENLERİNİ ÜZDÜ

ASIRLIK MERYEM NİNE SEVENLERİNİ ÜZDÜ

MAL MÜDÜRÜNDEN VERGİ MÜDÜRÜNE İADEİ ZİYARET

MAL MÜDÜRÜNDEN VERGİ MÜDÜRÜNE İADEİ ZİYARET

KONURALP EMEKLİ ÖĞRETMENLERİNİ AĞIRLADI

KONURALP EMEKLİ ÖĞRETMENLERİNİ AĞIRLADI

ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLANDI

ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLANDI

AKYAZI’DA KARATECİLER RÜZ GAR ESTİRDİ

AKYAZI’DA KARATECİLER RÜZ GAR ESTİRDİ

MAL MÜDÜRÜNDEN VERGİ MÜDÜRÜNE İADEİ ZİYARET

Karapürçek İlçesine bundan bir müddet önce Atanan Mal Müdürü Hasan Yıldırım kendisine hayırlı olsun
Bu haber 2018-11-26 16:06:04 eklenmiş ve 22 kez görüntülenmiştir.

 

Karapürçek İlçesine bundan bir müddet önce Atanan Mal Müdürü Hasan Yıldırım kendisine hayırlı olsun ziyareti yapan Akyazı Vergi Dairesi Müdürü Ali Ilgaz’a iadei ziyaret gerçekleştirdi.

Akyazı Vergi Dairesi Müdürü Ali Ilgaz’ı makamında ziyeret eden Karapürçek Mal müdürü Hasan Yıldırım teşekkür etti ve sizleri daha yakından tanımak istedim.

Beraberinde yaklaşık 10 yıl Akyazı’da İlçe Tarım Müdürlüğü yapan Ziraat Yüksek Mühendisi Murat Özer ve Akyazı Mal Müdürü HASAN Ali Korkmaz’ın da hazır bulunduğu zitaret çok samimi bir ortamda gerçekleşti.

Misafirlerine izzet-i ikramda da buluunan Akyazı Vergi dairesi Müdürü Ali Ilgaz ziyaretten oldukça memnun kaldığını belirterek bu gibi ziyaretlerin sürekli olması dileğinde bulunarak misafirlerini çıkış kapısına kadar inerek uğurladı.
ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer Akyazı Magazin haberleri
16:08 - MAL MÜDÜRÜNDEN VERGİ MÜDÜRÜNE İADEİ ZİYARET
Karapürçek İlçesine bundan bir müddet önce Atanan Mal Müdürü Hasan Yıldırım kendisine hayı...
22:53 - ABHAZLARDAN TOÇOĞLUNA TEŞEKKÜR YEMEĞİ
Sakarya Büyükşehir belediye Başkanı Zeki Toçoğlu Cumartesi günü Akyazı’nın Balbalı Mahalle...
21:50 - THK DENETLEME KURULU BAŞKANI MUZAFFER BAŞER’E HAYIRLI O
ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Z.Şinasi Bayraktar, ATB Yönetim Kurulu Başkanı A.Şener Bayrakt...
13:39 - AKYAZI KUZULUK’TA ARICILIK KURSU AÇILDI
Akyazı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Kuzuluk Mahallesinde ortaklaşa açılan arıc...
14:36 - DAVUT HASRET’İNE KAVUŞTU
Akyazı Net Editörü ve TV 264’ün Akyazı Muhabiri Davut Kaya gönlünü kaptırdığı...
16:45 - AKYAZI KAYMAKAMI YAKUP GÜNEYDEN ATSO’YA İADE-İ ZİYARET
Akyazıya yeni atanan Kaymakam Yakup güney Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şinasi Bayraktar...
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
TÜMÜ +
Döviz Kurları
bizimakyazi.com
© Copyright 2018 akyazı. Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi SOFT haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.
BÖLGE HABERLERİ