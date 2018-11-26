MAL MÜDÜRÜNDEN VERGİ MÜDÜRÜNE İADEİ ZİYARET

Karapürçek İlçesine bundan bir müddet önce Atanan Mal Müdürü Hasan Yıldırım kendisine hayırlı olsun

Bu haber 2018-11-26 16:06:04 eklenmiş ve 22 kez görüntülenmiştir.

Karapürçek İlçesine bundan bir müddet önce Atanan Mal Müdürü Hasan Yıldırım kendisine hayırlı olsun ziyareti yapan Akyazı Vergi Dairesi Müdürü Ali Ilgaz’a iadei ziyaret gerçekleştirdi.

Akyazı Vergi Dairesi Müdürü Ali Ilgaz’ı makamında ziyeret eden Karapürçek Mal müdürü Hasan Yıldırım teşekkür etti ve sizleri daha yakından tanımak istedim.

Beraberinde yaklaşık 10 yıl Akyazı’da İlçe Tarım Müdürlüğü yapan Ziraat Yüksek Mühendisi Murat Özer ve Akyazı Mal Müdürü HASAN Ali Korkmaz’ın da hazır bulunduğu zitaret çok samimi bir ortamda gerçekleşti.

Misafirlerine izzet-i ikramda da buluunan Akyazı Vergi dairesi Müdürü Ali Ilgaz ziyaretten oldukça memnun kaldığını belirterek bu gibi ziyaretlerin sürekli olması dileğinde bulunarak misafirlerini çıkış kapısına kadar inerek uğurladı.