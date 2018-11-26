KONURALP EMEKLİ ÖĞRETMENLERİNİ AĞIRLADI

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1910 yılında eğitim öğretime başlayan ve Sakarya’nın en köklü okullarından bir olan Akyazı Konuralp İlkokulu Müdürlüğü
Bu haber 2018-11-26 16:03:32 eklenmiş ve 76 kez görüntülenmiştir.

 

1910 yılında eğitim öğretime başlayan ve Sakarya’nın  en köklü okullarından bir olan Akyazı Konuralp İlkokulu Müdürlüğü Konuralp ilkokulunda öğretmenlik yaparak emekli olan öğretmenlerini 24 Kasım Öğretmenler günü dolayısı ile okulda ağırlayarak günlerini kutladı.

Okul öğretmenleri ve idarecilerinin de hazır bulunduğu ağırlamada okulun eski öğretmenleri ile yeni öğretmenlerinin tanıştırıldığı kutlamada konuşan Okul Müdürü Erol Açıkel  “ yıllar önce okulumuzda görev yaparak öğrencilerimiz başta olmak üzere camiamıza çok şey katan siz saygıdeğer öğretmenlerimizi ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. Sizleri her zaman okulumuzda görmek ve tecrübelerinizden yararlanmak isteriz. Yıllar önce vermiş olduğunuz hizmet ve başarılarınız hala dilden dile dolaşıyor. Bizim amacımız da o başarıları tekrar yakalamaktır. Çalışmalarımız bu yönde ve elimizden geldiğince gayret gösteriyoruz “ dedi. Açıkel öğretmenlerin 24 Kasım öğretmenler gününü kutladı.

Davete katılan emekli öğretmenler kendilerini tanıtarak okulun öğretmenleri ile kaynaştılar. Anılar tazelendi.

Okul Müdürlüğünün davetinden oldukça duygulandıklarını ve de hatırlanmış olmaktan çok memnun kaldıklarını ifade eden okulun eski öğretmenleri  kendilerine ikram edilen çay  ve pastaların ardından teşekkür ederek okuldan ayrıldılar.

 
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