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ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLANDI

24 Kasım Öğretmenler günü münasebetiyle tüm yurtta olduğu gibi Akyazı İlçesinde de
Bu haber 2018-11-26 15:16:27 eklenmiş ve 24 kez görüntülenmiştir.

 

24 Kasım Öğretmenler günü münasebetiyle tüm yurtta olduğu gibi Akyazı İlçesinde de düzenlenen törenlerle gün kutlandı. Günle ilgili olarak ilk tören eğitim camiasının Atatürk anıtını çelenk koyması ile başladı. Çelenk sunumundan sonra törene katılanlar saygı duruşunda bulundu ve Müzik Öğretmeni eşliğinde İstiklal Marşı söylendi. Böylece 24 Kasım günkü anıt önündeki tören sona erdi.

Kutlama programı ise 26 Kasım Pazartesi günü saat 11.00 de Sosyal Gelişim merkezinde yapıldı. Akyazı Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından hazırlanan program saygı duruşu ve istiklal marşının söylenmesiyle başladı.

Stajyer öğretmenler adına Kasım Gürses’in konuşmasının ardından öğretmene vefa isimli kısa bir slayt gösterimi yapıldı. Akyazı Anadolu İHL Meslek dersi öğretmenlerinden İbrahim Kalkan’da günün anlamına ilişkin bir konuşma yaptı.

Ben öğretmen olmak istiyorum isimli oratoryo metni programı düzenleyen okulun öğrencileri tarafından okunduktan sonra Milli Eğiktim Bakanı Ziya Selçuk’un yurt genelindeki tüm okullara gönderdiği kutlama mesajını programın sunucu Tarih Öğretmeni Yahya Karakaş tarafından okundu.

Düzenlenen program meddah gösterisi, günle ilgili olarak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen şiir, resim ve kompozisyon yarışmasında birinci olanların eserlerinin okunması ve resmin gösterimi, yarışmada ilk üç dereceyi paylayan öğrencilere ödüllerinin protokol üyeleri tarafından verilmesinin ardından stajyer 4 öğretmen yemin etti ve program öğretmenlerden kurulu koronun seslendirdiği şarkı ve türkülerle son buldu.

Anıt önünde ve Sosyal Gelişim Merkezinde gerçekleştirilen öğretmenler günü etkinliklerine İlçe Kaymakamı Yakup Güney, Belediye Başkanı, Siyasi Partilerin İlçe başkanları, İlçede görev yapan bazı daire Müdürleri, emekli ve çalışan öğretmenlerle öğrenciler katıldı.

 
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