Anasayfa
Gazeteler
Üye Girişi
Yeni Kayıt
Akyazı Güncel
Akyazı Asayiş
Akyazı Magazin
Akyazı Siyaset
Akyazı Spor
Vefat
Videolar
Eğitim
SAĞLIK
TÜMÜ
RSS / XML
Mobil Site
Sitene Ekle
Künye
İletişim
VOLEYBOLCULARIMIZ DOLU DİZGİN

VOLEYBOLCULARIMIZ DOLU DİZGİN

ASIRLIK MERYEM NİNE SEVENLERİNİ ÜZDÜ

ASIRLIK MERYEM NİNE SEVENLERİNİ ÜZDÜ

MAL MÜDÜRÜNDEN VERGİ MÜDÜRÜNE İADEİ ZİYARET

MAL MÜDÜRÜNDEN VERGİ MÜDÜRÜNE İADEİ ZİYARET

KONURALP EMEKLİ ÖĞRETMENLERİNİ AĞIRLADI

KONURALP EMEKLİ ÖĞRETMENLERİNİ AĞIRLADI

ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLANDI

ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLANDI

AKYAZI’DA KARATECİLER RÜZ GAR ESTİRDİ

AKYAZI’DA KARATECİLER RÜZ GAR ESTİRDİ

AKYAZI’DA KARATECİLER RÜZ GAR ESTİRDİ

24 Kasım Öğretmenler günü nedeniyle İlçe Spor Müdürlüğü ve Karate İl temsilciliği tarafından
Bu haber 2018-11-26 08:45:46 eklenmiş ve 70 kez görüntülenmiştir.

 

24 Kasım Öğretmenler günü nedeniyle İlçe Spor Müdürlüğü ve Karate İl temsilciliği tarafından düzenlenen Karate İl turnuvası Akyazı Atatürk spor salonunda yapıldı. 400 sporcunun katıldığı turnuva tam bir şölen havasında geçti.

Spor salonunu dolduran seyirciler turnuva sonunda yapılan müsabakalardan büyük haz duyduklarını açıkladılar. Turnuvada kilolarında dereceye giren sporculara yetkililer tarafından madalyaları takdim edildi.

Turnuvayı izlemek için Atatürk spor salonuna gelen Büyük Şehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu yaptığı konuşmada şunları söyledi “ Çok anlamlı bir günde çok anlamlı bir turnuva düzenlenmiş. Turnuvayı düzenleyenleri kutluyorum ve sporcu ordusunu karşımda görünce inanın büyük mutluluk duydum. Özellikle salonu dolduran sporcu ailelerine ve Akyazılı karate severleri kutluyorum. Bu vesileyle de bütün öğretmenlerimizin öğretmenler günlerini kutluyorum, nice öğretmenler günlerine sağlıklı bir şekilde ulaşmalarını da yüce mevlamdan niyaz ediyorum”

Karate İl temsilciliği ile İlçe Spor müdürlüğünün ortaklaşa olarak düzenlediği karate il turnuvasında 400 sporcu dereceyle girebilmek için kıyasıya bir mücadele sergilediler. Müsabakaları aralarında uluslararası ve ulusal 29 hakem yönetti.

24 Kasım Öğretmenler günü münasebetiyle SASKF Başkanlığı da hazırlattığı buket çiçeklerle karanfilleri o anda turnuva için gelen ve salonda bulunan öğretmenlere SASKF başkanı Yaşar Zımba ile protokol üyeleri tarafından verildi.

Yarışmanın sonunda dereceye şu sporcular girdi;

ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer Akyazı Spor haberleri
16:18 - VOLEYBOLCULARIMIZ DOLU DİZGİN
Voleybol 2.ligde mücadele etmekte olan Akyazı Belediyesi Voleybol takımı hafta sonunda...
08:56 - AKYAZI’DA KARATECİLER RÜZ GAR ESTİRDİ
24 Kasım Öğretmenler günü nedeniyle İlçe Spor Müdürlüğü ve Karate İl temsilciliği tarafınd...
01:33 - CUMHURİYET KUPASININ FİNALİSTLERİ BELLİ OLDU
Akyazı Kaymakamlığı, Belediye ve İlçe Spor Müdürlüğü tarafından ortaklaşa olarak düzenlene...
01:26 - ÖĞRETMENLER GÜNÜ KARATE İL TURNUVASI AKYAZI’DA YAPILIYO
24 Kasım Öğretmenler günü nedeniyle Karate İl turnuvasının Akyazı Atatürk spor salonunda...
23:40 - VOLEYBOL TAKIMIMIZ ANKARA’DAN GALİBİYETLE DÖNDÜ
Aldığı üst üste galibiyetlerle Akyazılı Voleybol severleri mutlu eden Akyazı Belediye erke...
23:36 - CEZALAR YAĞMUR GİBİ YAĞDI
14 Ekim günü Akyazı sentetik sahada Küçücekspor ile Çınarlık spor arasında oynanan maçta ç...
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
TÜMÜ +
Döviz Kurları
bizimakyazi.com
© Copyright 2018 akyazı. Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi SOFT haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.
BÖLGE HABERLERİ