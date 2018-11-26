AKYAZI’DA KARATECİLER RÜZ GAR ESTİRDİ

24 Kasım Öğretmenler günü nedeniyle İlçe Spor Müdürlüğü ve Karate İl temsilciliği tarafından

Bu haber 2018-11-26 08:45:46 eklenmiş ve 70 kez görüntülenmiştir.

24 Kasım Öğretmenler günü nedeniyle İlçe Spor Müdürlüğü ve Karate İl temsilciliği tarafından düzenlenen Karate İl turnuvası Akyazı Atatürk spor salonunda yapıldı. 400 sporcunun katıldığı turnuva tam bir şölen havasında geçti.

Spor salonunu dolduran seyirciler turnuva sonunda yapılan müsabakalardan büyük haz duyduklarını açıkladılar. Turnuvada kilolarında dereceye giren sporculara yetkililer tarafından madalyaları takdim edildi.

Turnuvayı izlemek için Atatürk spor salonuna gelen Büyük Şehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu yaptığı konuşmada şunları söyledi “ Çok anlamlı bir günde çok anlamlı bir turnuva düzenlenmiş. Turnuvayı düzenleyenleri kutluyorum ve sporcu ordusunu karşımda görünce inanın büyük mutluluk duydum. Özellikle salonu dolduran sporcu ailelerine ve Akyazılı karate severleri kutluyorum. Bu vesileyle de bütün öğretmenlerimizin öğretmenler günlerini kutluyorum, nice öğretmenler günlerine sağlıklı bir şekilde ulaşmalarını da yüce mevlamdan niyaz ediyorum”

Karate İl temsilciliği ile İlçe Spor müdürlüğünün ortaklaşa olarak düzenlediği karate il turnuvasında 400 sporcu dereceyle girebilmek için kıyasıya bir mücadele sergilediler. Müsabakaları aralarında uluslararası ve ulusal 29 hakem yönetti.

24 Kasım Öğretmenler günü münasebetiyle SASKF Başkanlığı da hazırlattığı buket çiçeklerle karanfilleri o anda turnuva için gelen ve salonda bulunan öğretmenlere SASKF başkanı Yaşar Zımba ile protokol üyeleri tarafından verildi.

Yarışmanın sonunda dereceye şu sporcular girdi;