ABHAZLARDAN TOÇOĞLUNA TEŞEKKÜR YEMEĞİ

Sakarya Büyükşehir belediye Başkanı Zeki Toçoğlu Cumartesi günü Akyazı’nın Balbalı Mahallesinde Abhazların konuğuydu.

Bu haber 2018-11-25 22:46:21 eklenmiş ve 168 kez görüntülenmiştir.

Sakarya Büyükşehir belediye Başkanı Zeki Toçoğlu Cumartesi günü Akyazı’nın Balbalı Mahallesinde Abhazların konuğuydu. Zeki Toçoğlu’nun konuk olmasının sebebi ise Belediye Başkanlığı dönemlerinde Abhaz halkına gösterdiği yakın ilgi, ihtimam ve Sakarya Abhaz Kültür Derneği ile Sakarya Kafkas Derneği Derneklerine verdiği destekle ilgiliydi.

Balbalı Mahallesinin köklü ailelerin başında gelen Eynipha (Can) ailesi büyükleri Hilmi Eyniphanın (Can) liderliğinde tüm aile bireylerinin yanı sıra Balbalı Mahallesinin hanımefendileri ve hanım kızları ile beyefendileri ve gençleri Zeki Toçoğlu’nun yanı sıra civarda yaşamakta olan çok sayıda abhazlıya mükemmel ev sahipliği yaparak davete katılanların haklı takdirini kazandı.

Eynipha (Can) ailesi ağırladığı misafirlerine abaza usulü yemek ikramında bulundu. Abaza pastası, söğüş et, abaza tavuğu, sızbal, fasülye ezmesi, harşıl ve kabak tatlısından müteşekkil ikram Zeki Toçoğlu başta olmak üzere tüm davete katılanların büyük beğenisini kazandı.

Yemek öncesi ev sahipleri adına Vazdan Cevdet ile Aydın Zengin (Pıthuriya) konuşurken, aynı davete katılan Sakarya Abhaz Kültür Derneği Başkanı Oral Kobaş ve Sakarya Kafkas Derneği Başkanı Orhan Sarı’da birer konuşma yaptı ve konuşmacılar bir taraftan derneklerine verdiği destekler için B.Ş. Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu’na teşekkür ederken, diğer taraftan da davetin ev sahipliğini yapan Eynipha (Can) ailesine teşekkür etmeyi ihmal etmediler. Konuşmacılar ayrıca B.Ş. Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu’na adaylık konusunda şans dilediler aday gösterilmesi halinde de destek vereceklerinin sözünü verdiler.

Konuşmanın ardından her iki dernek başkanı Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu’na aralarında özel yaptırılmış kamçıda olan çeşitli hediyeleri takdim ettiler. Dernek başkanları bir kez dtaha B.Ş. Belediye Başkanı olması halinde yine bir davet daha yapacaklarını ve bu davette kendisine soylu bir at hediye edecekleri sözünü verdiler.

Zeki Toçoğlu’da duygulu bir konuşma yaptı. Bugün burada hayatımın en mutlu anlarından birini yaşıyorum diye başladığı konuşmasında şunları söyledi “ Abhazlar kendi örf, adet, görenek ve geleneklerini sürdürüyor olmaları onların birbirlerine çok bağlı olduklarını gösterir. Misafirperverlikleri ile ün salmış Abhazlar bugün bu unvanlarını bir kez daha ispatlamışlardır. Gönülleri zengin olan sizlerin kalplerinde yer edinebilmişsem bu bana onur ve gurur verir. Ben bu günü asla unutmayacağım. Çok duygulandığımı ifade etmek istiyorum. İşte vefa budur diyorum. Siyasette neyin nereye varacağı pek belli olmaz. Şayet aday olursam bana destek vereceğinizi söylemeniz beni daha da mutlu etti. Hepinize ve özellikle de beni buraya davet eden ve ev sahipliği yapan Can ailesine teşekkür ediyorum”

Konuşmaların ardından yemekler yendi, Hendek Çakallık Mahalle Muhtarı Coşkun Samur dua yaptırdıktan sonra kahveler-çaylar içildi ve biraz da siyaset konuşulduktan sonra Zeki Toçoğlu Balbalı’dan ayrılarak Akyazı’ya hareket etti.

Davet sonrası son açıklama Eynipha ailesinin büyüğü Hilmi Can’dan geldi. Hilmi Can, yaptıkları davetle ilgili olarak yapılan hazırlıklara katkı veren komşularına ve mahalle halkı ile davetlerine katılanlara teşekkür etti