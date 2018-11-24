BELEDİYE BAŞKANI ADAY ADAYI SELÇUK YAŞAR BASINLA BİR ARAYA GELDİ

AK Parti Akyazı Belediye başkan adayı olan Selçuk Yaşar bir sabah kahvaltısında

Bu haber 2018-11-24 21:38:16 eklenmiş ve 238 kez görüntülenmiştir.

AK Parti Akyazı Belediye başkan adayı olan Selçuk Yaşar bir sabah kahvaltısında Akyazı’da görev yapmakta olan basın mensupları ile bir araya geldi ve bu bir araya gelişte neden Belediye Başkanlığına aday adayı olduğunu en ince ayrıntısına kadar anlattı.

Çalışmaya 2016 da başladım

Akyazı Belediye başkanlığı aday adayı olmayı 2016 yılının Mart ayından itibaren iyice düşünmeye başladığını ve bu düşünceyle birlikte çalışmalara başladığını anlatan Selçuk Yaşar şunları söyledi “Ben bu düşünceye sahip olduktan sonra bulunduğum çalışma alanım içinde olan proje yapmaya ve proje konusunda bu konuda uzman olan arkadaşlarımdan da destek almaya başladım. 2016 yılının Mart ayından başkan aday adaylığı için müracaat tarihim olan 7 Kasım 2018 tarihine kadar başlattığım tüm proje çalışmalarımı tamamladım ve kendimi hazır hale getirdim”

Projelerini tanıttı

Proje hazırlığına başlamadan önce Akyazı’da geniş bir inceleme yaptım ve eksikler nediri belirledim. Yaptığım tespitler neticesinde bende Akyazı’ya bir terminal, bir sosyal tesis, insanlarımızın aileleri ve çocukları ile birlikte zamanlarını rahatlıkla geçirebilecekleri parklar, bir kültür merkezi, otopark ve yaşlı ve kimsesiz insanlarımızın barınabilecekleri, kalan ömürlerini rahat bir ortamda geçirebilecekleri bir huzur evi projesini arkadaşlarımla birlikte hazırladık diyen Selçuk Yaşar hedefinin 2023 olduğunu ve bunu da bir plan dahilinde hayata geçirmeyi düşündüğünü söyledi.

Akyazı’nın temel değerleri, sorunları, fırsatları

Bir taraftan proje üretirken diğer taraftan da Akyazı’nın temel değerlerine, sorunlarına ve fırsatları nedire kafa yorduğunu söyleyen AK Parti Akyazı Belediye Başkan aday adayı Selçuk Yaşar, kültür çeşitliliğini, yayla coğrafyasını, tarımsal ürünlerin bolluğunu, hayvancılığı ve ticarette ki mevcut yapısını temel değerler olarak değerlendirdiğini, yerel bazda tarım ve sanayiye dayalı kapasitenin düşüklüğü, Akyazı’nın dışarıya beklenenin üzerinde göç vermesi, suç olaylarının fazlalığı, şehir merkezindeki ulaşım güçlüğü, afet riski, sanayileşmenin olumsuz etkileri, kontrolsüz gelişmeyi de temel sorun olarak gördüğünü, kırsal nüfusun şehir merkezi nüfusuna oranla fazla olması, ulaşım kolaylığı, bölgenin kültürel zenginliklerinin gerçekleşen şenlik ve festivallerle açığa çıkarılması, Akyazı ovasının bereketli topraklardan oluşması, jeotermal enerji, Akyazı’nın kış turizmine uygun ve kaplıcalar bölgesi olması, tarım ve sanayi ilişkilerinin güçlü olmasını da temel fırsatlar olarak değerlendirdiğini söyledi.

Temel farklılık, temel beklenti, temel strateji

Akyazı’nın çok önemli bir coğrafya içinde kurulu bulunduğuna dikkat çeken Selçuk, iki saatte iki ayrı yöne gidilebildiğini, toprağın özelliği ve bereketli olması ve yer altı enerjinin zenginliğini temel farklılık, çeşitlenen Turizmi, sektörlerin bütünleşmesini ve kaliteli alt yapıyı da temel beklenti olarak algıladığını, temel strateji olarak da kalınma için ekonomik ve ekolojik dengenin sağlanması, hareketli doğa için dayanıklı kent ve kaliteli bir yaşam içinde insan sermeyesine ihtiyaç duyulacağını söyledi.

Neden aday adayı oldum

Ben bugün itibarıyla İstanbul Büyükşehir belediyesine bağlı BİMTAŞ da kalite yönetimi ve Halkla İlişkiler Yöneticiliği, Basın Danışmanlığı ve Özel Kalem Müdürlüğü görevlerini yürütüyorum diyen Selçuk Yaşar neden aday adayı olduğunu da şöyle açıkladı; Ben Akyazı’da doğdum, büyüdüm. Güzel İlçeme hizmet etmek istiyorum. Bütün bilgi ve birikimimi kullanmak suretiyle Akyazı’mızı çağ atlatmak ve beklenen seviyeye getirmek istiyorum. Şayet aday olur ve de başkan seçilirsem öncelikli olarak makamın kapıları sonuna kadar acık olacak. Ulaşılması kolay bir başkan olacağım. Akyazı’nın mimari yapısını değiştirmek istiyorum. Tespit ettiğim sorunları bir bir sorun olmaktan çıkarmak istiyorum. Ben mücadeleci bir ruha sahip olduğum için 15-16 saat çalışıp güzel İlçemin güzel insanlarına hizmet etmek istiyorum. Hazırladığım projelerimi gönderdiğim Genel Merkezimiz tarafından beğenildiğini biliyorum başkan adayı gösterilmem ve seçilmem halinde yukarıdan beri sıralamaya çalıştığım o projeleri hayata geçirmek ve en önemlisi de köy konumunda olan Akyazı’ya şehir konumuna getirmek için AK Partiden Belediye Başkan aday adayı oldum dedi.

Selçuk Yaşar konuşmasını tamamladıktan sonra da düzenlediği toplantıya katılan basın mensuplarına teşekkür etti.