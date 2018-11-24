TÜRK EĞİTİM-SEN 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜNÜ COŞKU İLE KUTLADI

Türk Eğitim-Sen Akyazı Şubesi 24 Kasım Öğretmenler gününü bu akşam

Bu haber 2018-11-24 01:40:07 eklenmiş ve 278 kez görüntülenmiştir.

Türk Eğitim-Sen Akyazı Şubesi 24 Kasım Öğretmenler gününü bu akşam düzenlediği bir yemekte kutladı. Düzcanlar düğün salonunda verilen yemeğe sendika üyeleri eş ve çocukları ile katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın söylenmesi ile başlayan yemekte açış konuşmasını Türk Eğitim-Sen Akyazı Şube Başkanı Hayrettin Üzbe yaptı. Üzbe Konuşmasında sendika olarak 24 Kasım Öğretmenler gününün her 24 kasımda geleneksel olarak devam ettirileceğini söyledi. Geceye katılanlara hoş geldiniz diyerek 24 Kasım Öğretmenler gününüz kutlu olsun dedi.

2. Konuşmayı geceye Türk Eğitim Sen’in İl basın sözcüsü Mehmet Yıldırım’la birlikte katılan İl Teşkilatlanma Sekreteri Ümit Çolak yaptı. Çolak konuşmasında özetle şunları söyledi. “ Geceye katılmanızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum, hepinizin 24 kasım öğretmenler gününü kutlamak istiyorum. Ayrıca gündemde olan konularla ilgili olarak sendikal faaliyetlerimiz hakkında sizleri bilgilendirmek istiyorum. Malumunuz en sıcak gelişme geçtiğimiz günlerde Andımız konusunda yaşandı. Konu ile ilgili olarak Danıştay’a Andımızla ilgili olarak açmış olduğumuz dava Danıştay’ın kararı ile bu konudaki haklılığımız bir kez daha tescillenmiş oldu. Akabinde devlet nişanlarından Atatürk resminin çıkarılması konusunda da açtığımız davada da haklı olduğumuz anlaşıldı. Bu güne kadar olduğu gibi bundan böyle de bizleri bir arada tutan milli değerlerimizin korunmasında sendika olarak elimizden gelen çabayı göstermeye devam edeceğiz. Buna engel olmaya çalışanlara meydanı bırakmayacağız. “ dedi. Çolak konuşmasının sonunda yakında açıklanacak olan enflasyon rakamları sonucunda haklarımızı korumak için her türlü girişimi yapacaklarının altını çizdi.

Konuşmaların ardından topluca yemekler yenildi.

TürkEğitim-Sen’in düzenlediği 24 Kasım Öğretmenler günü kutlama gecesi topluca söylenen Öğretmen marşı, şarkılarla devam etti. Son olarak hareketli müzik eşliğinde sahne alan öğretmenler doyasıya eğlenerek yılın yorgunluğunu üzerlerinden atma fırsatını en iyi şekilde değerlendirdiler.