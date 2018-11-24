Anasayfa
Gazeteler
Üye Girişi
Yeni Kayıt
Akyazı Güncel
Akyazı Asayiş
Akyazı Magazin
Akyazı Siyaset
Akyazı Spor
Vefat
Videolar
Eğitim
SAĞLIK
TÜMÜ
RSS / XML
Mobil Site
Sitene Ekle
Künye
İletişim
VOLEYBOLCULARIMIZ DOLU DİZGİN

VOLEYBOLCULARIMIZ DOLU DİZGİN

ASIRLIK MERYEM NİNE SEVENLERİNİ ÜZDÜ

ASIRLIK MERYEM NİNE SEVENLERİNİ ÜZDÜ

MAL MÜDÜRÜNDEN VERGİ MÜDÜRÜNE İADEİ ZİYARET

MAL MÜDÜRÜNDEN VERGİ MÜDÜRÜNE İADEİ ZİYARET

KONURALP EMEKLİ ÖĞRETMENLERİNİ AĞIRLADI

KONURALP EMEKLİ ÖĞRETMENLERİNİ AĞIRLADI

ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLANDI

ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLANDI

AKYAZI’DA KARATECİLER RÜZ GAR ESTİRDİ

AKYAZI’DA KARATECİLER RÜZ GAR ESTİRDİ

TÜRK EĞİTİM-SEN 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜNÜ COŞKU İLE KUTLADI

Türk Eğitim-Sen Akyazı Şubesi 24 Kasım Öğretmenler gününü bu akşam
Bu haber 2018-11-24 01:40:07 eklenmiş ve 278 kez görüntülenmiştir.

 

Türk Eğitim-Sen Akyazı Şubesi 24 Kasım Öğretmenler gününü bu akşam düzenlediği bir yemekte kutladı. Düzcanlar düğün salonunda verilen yemeğe sendika üyeleri eş ve çocukları ile katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın söylenmesi ile başlayan yemekte açış konuşmasını Türk Eğitim-Sen Akyazı Şube Başkanı Hayrettin Üzbe yaptı. Üzbe Konuşmasında sendika olarak 24 Kasım Öğretmenler gününün her 24 kasımda geleneksel olarak devam ettirileceğini söyledi. Geceye katılanlara hoş geldiniz diyerek 24 Kasım Öğretmenler gününüz kutlu olsun dedi.

2. Konuşmayı  geceye Türk Eğitim Sen’in İl basın sözcüsü Mehmet Yıldırım’la birlikte katılan İl Teşkilatlanma Sekreteri Ümit Çolak yaptı. Çolak konuşmasında özetle şunları söyledi. “ Geceye katılmanızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum, hepinizin 24 kasım öğretmenler gününü kutlamak istiyorum. Ayrıca gündemde olan konularla ilgili olarak sendikal faaliyetlerimiz hakkında sizleri bilgilendirmek istiyorum. Malumunuz en sıcak gelişme geçtiğimiz günlerde Andımız konusunda yaşandı. Konu ile ilgili olarak Danıştay’a Andımızla ilgili olarak açmış olduğumuz dava Danıştay’ın kararı ile bu konudaki haklılığımız bir kez daha tescillenmiş oldu. Akabinde devlet nişanlarından Atatürk resminin çıkarılması konusunda da açtığımız davada da haklı olduğumuz anlaşıldı. Bu güne kadar olduğu gibi bundan böyle de bizleri bir arada tutan milli değerlerimizin korunmasında sendika olarak elimizden gelen çabayı göstermeye devam edeceğiz. Buna engel olmaya çalışanlara meydanı bırakmayacağız. “ dedi. Çolak konuşmasının sonunda yakında açıklanacak olan enflasyon rakamları sonucunda haklarımızı korumak için her türlü girişimi yapacaklarının altını çizdi.

Konuşmaların ardından topluca yemekler yenildi.

TürkEğitim-Sen’in düzenlediği 24 Kasım Öğretmenler günü kutlama gecesi topluca söylenen Öğretmen marşı, şarkılarla devam etti. Son olarak hareketli müzik eşliğinde sahne alan öğretmenler doyasıya  eğlenerek yılın yorgunluğunu üzerlerinden atma fırsatını en iyi şekilde değerlendirdiler.

 
ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer Akyazı Güncel haberleri
16:05 - KONURALP EMEKLİ ÖĞRETMENLERİNİ AĞIRLADI
1910 yılında eğitim öğretime başlayan ve Sakarya’nın en köklü okullarından bir olan Akyaz...
15:20 - ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLANDI
24 Kasım Öğretmenler günü münasebetiyle tüm yurtta olduğu gibi Akyazı İlçesinde de ...
01:46 - TÜRK EĞİTİM-SEN 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜNÜ COŞKU İLE K
Türk Eğitim-Sen Akyazı Şubesi 24 Kasım Öğretmenler gününü bu akşam ...
23:15 - TAŞBURUN ŞEHİT ALİ CAMİİ YARDIM BEKLİYOR
Akyazı Taşburun Mahallesindeki Şehit Ali Camii kubbelerinin su alması...
23:12 - 3 BİN LİRADAN İHALEYE ÇIKTI 45 BİN LİRADA SAHİBİNİ BULD
900 öğrencisi olan Akyazı Kız İmam Hatip Lisesinin kantin ihalesi yapıldı. 3 bin 252 lira...
16:16 - YATIRIMCILAR İLE ATSO’DA TOPLANTI
Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Akgün Altuğ yatırımcı heyet ile birlikte...
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
TÜMÜ +
Döviz Kurları
bizimakyazi.com
© Copyright 2018 akyazı. Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi SOFT haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.
BÖLGE HABERLERİ