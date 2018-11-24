GENİŞ GÜVENLİK TEDBİRLERİ ALTINDA TATBİKAT

4 Mart 2018 günü akşam saatlerinde Ada Caddesi üzerinde ve Belediye binası yakınında bulunan

Bu haber 2018-11-24 01:33:23 eklenmiş ve 167 kez görüntülenmiştir.

4 Mart 2018 günü akşam saatlerinde Ada Caddesi üzerinde ve Belediye binası yakınında bulunan kasap dükkanı önünde meydana gelen olayda daha önceden husumetli olan A. A. ile C. F. arasında başlayan sözlü sataşma daha sonra silahlı çatışmaya dönüşmüş ve kasap dükkanı işletmecisi C. F. A. A. tarafından ateşlenen silahtan çıkan merminin başına isabet etmesiyle ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Geniş güvenlik tedbiri alındı

Dün Akyazı’da bu olayla ilgili olarak olayın geçtiği yerde tatbikat yapıldı. Halen cezaevinde olan A.A. ile aynı olayla ilgisi olan ancak Taşburun Mahallesinde meydana gelen ve yine bir kişinin ölümü bir kişinin de ağır şekilde yaralanmasına neden olayla ilgili olarak cezaevinde bulunan C. F. sabah saatlerinde cezaevi araçlarıyla olay mahalline getirildi ve tatbikat yaptırıldı.

Tatbikat esnasında herhangi bir olayın cereyan etmemesi için Akyazı Emniyet Müdürlüğü ile Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin ortaklaşa olarak geniş güvenlik tedbiri aldıkları gözlendi. Ada caddesini hem gidişe hem de gelişe kapatan güvenlik güçleri olay mahallinde adeta kuş bile uçurtmadı. Ancak, tutuklu olanların ceza evi araçlarından indirilirken toplananlar arasında bulunan bir kişinin sözlü sataşmada bulunması üzerine Jandarma o kişiyi hemen gözaltına aldı.

Tatbikatın tamamlanmasından sonra A. A. ile C.F. getirildikleri araçlarla cezaevine geri götürüldüler.