CUMHURİYET KUPASININ FİNALİSTLERİ BELLİ OLDU

Akyazı Kaymakamlığı, Belediye ve İlçe Spor Müdürlüğü tarafından ortaklaşa olarak düzenlenen

Bu haber 2018-11-24 01:26:53 eklenmiş ve 134 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Kaymakamlığı, Belediye ve İlçe Spor Müdürlüğü tarafından ortaklaşa olarak düzenlenen kurumlar arası cumhuriyet kupası futbol turnuvasında artık sona gelindi. Dün akşam Akyazı sentetik sahada oynanan yarı final maçları sonunda rakiplerini yenen Ormanspor ile İlçe Gençlik Spor finale isimlerini yazdıran takımlar oldular.

Dün akşam oynanan yarı final maçlarında Orman spor rakibi Emniyet Bekçileri adeta gol yağmuruna tuttu ve güçlü rakibini Emniyet Bekçileri 6-1 gibi farklı bir skorla yenmeyi başardı. Gecenin diğer yarı final maçında ise İlçe Gençlik Spor yine kendisi gibi bu şampiyonada iddialı olan rakibi İlçe Tarımı diğer finalist gibi 5-1 gibi farklı bir skorla yendi ve adını finale yazdırmayı başardı.

Final maçının önümüzdeki hafta içinde oynanması bekleniyor. Final maçından önce Emniyet Bekçileri ile İlçe Tarım 3.lük maçı da oynanacak ve final maçının hemen akabinde dereceye giren takımlara kupaları organizasyon komitesi tarafından verilecek.