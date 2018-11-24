ÖĞRETMENLER GÜNÜ KARATE İL TURNUVASI AKYAZI’DA YAPILIYOR

24 Kasım Öğretmenler günü nedeniyle Karate İl turnuvasının Akyazı Atatürk spor salonunda

Bu haber 2018-11-24 01:23:59 eklenmiş ve 118 kez görüntülenmiştir.

24 Kasım Öğretmenler günü nedeniyle Karate İl turnuvasının Akyazı Atatürk spor salonunda yapılacağı açıklandı. Cumartesi günü (bugün) yapılacak olan turnuvaya 800 civarında karatecinin katılması ve mücadelelerin kıran kırana geçmesi bekleniyor.

Akyazı Belediyesi ile İlçe Spor Müdürlüğünün ortaklaşa düzenledikleri turnuvaya Sakarya’da faaliyet gösteren tüm takımların tam kadro halinde katılmaları bekleniyor. Turnuva düzenleyenler turnuvanın Akyazı’da yapılıyor olmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek tüm Akyazılı sporseverleri bu turnuvaya davet ederek, salonumuza gelin ki kıran kırana geçen müsabakaları büyük bir zevkle izleyin açıklaması yaptılar.