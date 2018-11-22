VOLEYBOL TAKIMIMIZ ANKARA’DAN GALİBİYETLE DÖNDÜ

Aldığı üst üste galibiyetlerle Akyazılı Voleybol severleri mutlu eden Akyazı Belediye erkek Voleybol takımı dün Ankara’da Beş Tepe spor salonunda karşılaştığı rakibi Anadolu Voleybol takımını zorlanmasına rağmen 3-2 yenmeyi başardı ve galibiyet serisini sürdürmüş oldu.
Ankara deplasmanında ilk seti 25-14 kazanmayı başaran ekibimiz, ikinci seti 25-17 ve üçüncü seti de 25-18 kaybetti. Dördünce sete fırtına gibi başlayan ekibimiz bu seti 25-8 gibi farklı bir skorla kazanınca maç bir set daha uzadı ve beşinci sette Akyazı Voleybol takımı rakibini bu sette 16-14 yendi ve maçı da 3-2 kazanmayı bildi ve yoluna emin adımlarla yürümeyi sürdürdü.