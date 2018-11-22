Anasayfa
Gazeteler
Üye Girişi
Yeni Kayıt
Akyazı Güncel
Akyazı Asayiş
Akyazı Magazin
Akyazı Siyaset
Akyazı Spor
Vefat
Videolar
Eğitim
SAĞLIK
TÜMÜ
RSS / XML
Mobil Site
Sitene Ekle
Künye
İletişim
VOLEYBOLCULARIMIZ DOLU DİZGİN

VOLEYBOLCULARIMIZ DOLU DİZGİN

ASIRLIK MERYEM NİNE SEVENLERİNİ ÜZDÜ

ASIRLIK MERYEM NİNE SEVENLERİNİ ÜZDÜ

MAL MÜDÜRÜNDEN VERGİ MÜDÜRÜNE İADEİ ZİYARET

MAL MÜDÜRÜNDEN VERGİ MÜDÜRÜNE İADEİ ZİYARET

KONURALP EMEKLİ ÖĞRETMENLERİNİ AĞIRLADI

KONURALP EMEKLİ ÖĞRETMENLERİNİ AĞIRLADI

ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLANDI

ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLANDI

AKYAZI’DA KARATECİLER RÜZ GAR ESTİRDİ

AKYAZI’DA KARATECİLER RÜZ GAR ESTİRDİ

VOLEYBOL TAKIMIMIZ ANKARA’DAN GALİBİYETLE DÖNDÜ

Aldığı üst üste galibiyetlerle Akyazılı Voleybol severleri mutlu eden Akyazı Belediye erkek
Bu haber 2018-11-22 23:36:20 eklenmiş ve 185 kez görüntülenmiştir.

 

Aldığı üst üste galibiyetlerle Akyazılı Voleybol severleri mutlu eden Akyazı Belediye erkek Voleybol takımı dün Ankara’da Beş Tepe spor salonunda karşılaştığı rakibi Anadolu Voleybol takımını zorlanmasına rağmen 3-2 yenmeyi başardı ve galibiyet serisini sürdürmüş oldu.

Ankara deplasmanında ilk seti 25-14 kazanmayı başaran ekibimiz, ikinci seti 25-17 ve üçüncü seti de 25-18 kaybetti. Dördünce sete fırtına gibi başlayan ekibimiz bu seti 25-8 gibi farklı bir skorla kazanınca maç bir set daha uzadı ve beşinci sette Akyazı Voleybol takımı rakibini bu sette 16-14 yendi ve maçı da 3-2 kazanmayı bildi ve yoluna emin adımlarla yürümeyi sürdürdü.

 
ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer Akyazı Spor haberleri
16:18 - VOLEYBOLCULARIMIZ DOLU DİZGİN
Voleybol 2.ligde mücadele etmekte olan Akyazı Belediyesi Voleybol takımı hafta sonunda...
08:56 - AKYAZI’DA KARATECİLER RÜZ GAR ESTİRDİ
24 Kasım Öğretmenler günü nedeniyle İlçe Spor Müdürlüğü ve Karate İl temsilciliği tarafınd...
01:33 - CUMHURİYET KUPASININ FİNALİSTLERİ BELLİ OLDU
Akyazı Kaymakamlığı, Belediye ve İlçe Spor Müdürlüğü tarafından ortaklaşa olarak düzenlene...
01:26 - ÖĞRETMENLER GÜNÜ KARATE İL TURNUVASI AKYAZI’DA YAPILIYO
24 Kasım Öğretmenler günü nedeniyle Karate İl turnuvasının Akyazı Atatürk spor salonunda...
23:40 - VOLEYBOL TAKIMIMIZ ANKARA’DAN GALİBİYETLE DÖNDÜ
Aldığı üst üste galibiyetlerle Akyazılı Voleybol severleri mutlu eden Akyazı Belediye erke...
23:36 - CEZALAR YAĞMUR GİBİ YAĞDI
14 Ekim günü Akyazı sentetik sahada Küçücekspor ile Çınarlık spor arasında oynanan maçta ç...
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
TÜMÜ +
Döviz Kurları
bizimakyazi.com
© Copyright 2018 akyazı. Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi SOFT haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.
BÖLGE HABERLERİ