CEZALAR YAĞMUR GİBİ YAĞDI

14 Ekim günü Akyazı sentetik sahada Küçücekspor ile Çınarlık spor arasında oynanan maçta çıkan olaylar

Bu haber 2018-11-22 23:32:49 eklenmiş ve 143 kez görüntülenmiştir.

14 Ekim günü Akyazı sentetik sahada Küçücekspor ile Çınarlık spor arasında oynanan maçta çıkan olaylar nedeniyle her iki takım oyuncu, yönetici ve taraftarına cezalar adeta yağmur gibi yağdı.

Maçın 75.dakikasında Çınarlıksporlu bir oyuncunun Küçüceksporlu bir oyuncuya yaptığı kasti faul sonrası çıkan olaylarda yumruklar ve tekmeler konuşmuş ve maç yarıda kalmıştı. 11 kırmızı kartın gösterildiği maçla ilgili olarak toplanan ceza kurulu 6222 Sayalı yasayı da çalıştırarak verdiği cezaları açıkladı. Buna göre;

Hükmen yenilgi

Oynanan maçta her iki takımdan toplamda 11 futbolcu kırmızı kartla oyun dışında kalmış ve yine her iki takımın oyuncu sayısı 7’den aşağıya düştüğü için iki takımda hükmen yenilgi ile cezalandırıldı.

Ceza alan futbolcular

Küçücek Beldespordan; Tarık Aziz Demirci üç maç, Şükrü Aydemir, Samet Kılıç, Yunus Çetin, Ferdi Akın, Şefik Yıldız, Emre Yazıksız ve Muhammet Çetin ikişer maç oynamama cezası verildi.

Çınarlıkspor’da; Bilal Genç 5 maç, Muhammet Kurt, Muhammet Oruç, Onur Eyüp ve Yusuf Kut ikişer maç, Hasan Öztürk bir maç oynamama cezası aldı. Ali Ramazanoğlu ise hak mahrumiyeti cezası aldı.

Sezon sonuna kadar men cezası alan seyirciler

Küçücekspordan: Özkan Aydemir, Okan Ağırlar, Tarık Aziz Demirci, Murat Örgev, Serkan Çetin.

Çınarlık spordan: Rıdvan Bakırcı, Mithat Bakırcı, Hasan Eyüp, Emirhan Çakmak, Serhat Sandıkçı, Adnan Kalyoncu ve yönetici İsmet Kurt.

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