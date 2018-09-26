AS AKYAZI HAKAN SAYIN’LA TRANSFERİ KAPATTI

Transfer sezonunda en fazla oyuncuyu kadrosuna katan takım unvanını elinde bulunduran

Bu haber 2018-09-26 15:05:02 eklenmiş ve 60 kez görüntülenmiştir.

Transfer sezonunda en fazla oyuncuyu kadrosuna katan takım unvanını elinde bulunduran As Akyazıspor, Beşiktaş genç takımdan yetişen sırasıyla Menemenspor, Çatalcaspor, Kayseri Şeker ve Bayrampaşa da futbol oynayan orta saha oyuncusu Hakan Sayın’ı transfer etti ve önemli bir gelişme olmaması halinde bu oyuncumuz bizim takımın son transferi açıklaması Yönetim tarafından yapıldı.

Kulüp başkanı Ahmet Durmuş, Genel Kaptan Ahmet Birinci ve Basın Sözcüsü Rahmi Aktürk ortak bir açıklama yaparak şu bilgileri verdiler. “ As Akyazıspor takımı olarak Hakan’ı da kadromuza dahil ettikten sonra transferi kapatmış durumdayız. Ekstra bir durum söz konusu olmaması halinde başka oyuncu transferi yapmayacağız. Hedefimiz önceden de açıkladığımız gibi önce bu ligde sonra BAL liginde şampiyon olmak ve 3.lige yükselmektir. Bir taraftan bu hedefe ulaşmak için gayret gösterirken diğer taraftan da futbolu kuralları içinde oynamak, centilmen bir takım olmak için ayrı bir gayretin içindeyiz. Yönetim olarak belirlediğimiz bu kurallara uymayan oyuncumuz kim olursa olsun kulübümüzle ilişkisini keseceğiz. Bizim bu sezon As Akyazıspor olarak ligin sonunda en centilmen takım olma gibi bir başka hedefimiz daha var. O nedenle oyuncularımızı Yönetim olarak aldığımız kararlara uymaya saha içinde de centilmen olmaya davet ediyoruz. Bizim için saygı ve sevgi kuralları içinde futbol oynamak ve centilmen olmak en az şampiyonluk kadar önemlidir”