OKUL ÖNÜNDE POMPALI DEHŞETİ

Akyazı Ömercikler Mahallesinde bulunan Madanoğlu ortaokulu önünde

Bu haber 2018-09-26 14:46:47 eklenmiş ve 403 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Ömercikler mahallesinde Madanoğlu Ortaokulu önünde gerçekleşen olayda Gürkan U. İsimli şahıs kendisine saldıran tarafından kullanılan pompalı tüfekle yaralandı. Aynı olayda seken saçmaların isabet ettiği Ekrem Y. De hafif şekilde yaralandı.

Olayda yaralanan Gürkan U. Ve Ekrem Y. 112 Acil Sağlık ekibinin ilk yaptığı müdahalenin ardından tedavi içen Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayda çevrede park halinde olan bazı otomobillerde maddi hasar gördü. Olay mahalline gelen Polis 9 adet boş kovun buldu.

Kimliği tespit edilemeyen saldıranın olaydan sonra yaya olarak olay mahallinden uzaklaştığı görgü tanıkları tarafından söylendi. Polis saldırganın kimliğinin belirlemek ve daha sonra da yakalamak için çalışma başlattı.