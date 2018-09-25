AKYAZI VOLEYBOLA DOYDU KARTEPE BELEDİYESPOR ŞAMPİYON OLDU

Akyazı İlçe Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve 5 takımın katıldığı özel

Bu haber 2018-09-25 21:49:16 eklenmiş ve 112 kez görüntülenmiştir.

Akyazı İlçe Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve 5 takımın katıldığı özel voleybol turnuvası oynan final maçıyla son buldu. Akyazı Atatürk spor salonunda oynanan maçlar sonunda Kartepe Belediyespor şampiyon olurken ikinciliği Odunpazarıspor, üçüncülüğü Akyazı Belediyespor, dördüncülüğü Kocaeli Büyükşehir Kağıtspor, beşinciliği de Çilimli Belediyespor aldı.

İlçe Spor Müdürü Adem Altun, düzenledikleri ve üç gün süren turnuvaya katılan takımların lige daha iyi hazırlanma imkanı bulduklarını söyleyerek, Akyazı olarak gelen misafir takımlarımızın yöneticilerini ve oyuncularını en iyi şekilde ağırladık ve tüm misafir takımlar İlçemizden memnun bir şekilde ayrıldılar dedi.

Akyazı Belediyesi Voleybol spor kulübünün bu yıl 2.ligde mücadele edeceğine de dikkat çeken İlçe Spor Müdürü Adem Altun, yapılan bu turnuva bizim takımımız açısından da olumlu geçmiştir. Ligin ilk maçı olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor’la kendi sahasında oynayacak olan takımımıza destek için Akyazılı voleybol severleri Atatürk spor salonuna beklediklerini söyledi.