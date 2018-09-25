MISIR FİYATLARI DÜŞTÜ ÜRETİCİ ŞAŞKIN

Mısır alım fiyatlarının 90 kuruşun üzerinde açıklanması üreticiyi memnun

Bu haber 2018-09-25 15:23:42 eklenmiş ve 455 kez görüntülenmiştir.

Mısır alım fiyatlarının 90 kuruşun üzerinde açıklanması üreticiyi memnun ederken aniden 80 kuruş seviyelerine düşmesi ve firmaların mısır alımlarını durdurması karşısında mısır üreticisi köylüler ne yapacaklarını bilemez hale geldiler.

Bu konuda en çok zarara uğradıklarını ifade eden Akyazı’ya bağlı Altındere Mahalle’li Mısır üreticisi vatandaşlar dertlerini anlatabilecekleri makam aramaya başladılar ve soluğu Akyazı Ziraat Odasında aldılar.

Akyazı Ziraat Odası Başkanı Şener Bayraktar’a mısır fiyatlarının düşüş sebebini sorarak bu fiyata mısır satarsak zarar ederiz diyerek Başkan Bayraktar’dan bu soruna çözüm bulması için girişimlerde bulunmasını talep ettiler.

Mısır üreticilerinin dertlerini dinleyen Başkan Bayraktar doların yükselmesi buna bağlı olarak diğer girdilerin yükselmesi nedeniyle bugünkü fiyatlarla mısır satılmasının çiftçiyi zarara sokacağını belirterek 90 kuruş ve üzerindeki alımların ise makul fiyat olduğunu söyledi. Bayraktar fiyatların birden düşünü bazı firmaların mısır alımlarını durdurmasını ise herkesin birden hasat yaparak mısırını satmak istemesi buralara birden yüklü miktarda mısır gelmesi ve firmaların depolama sorunu ile karşı karşıya kaldıkları için alımı geçici olarak durdurduklarını şeklinde izah etti.

Başkan Bayraktar O halde ne yapmalıyız. Malımıza sahip çıkmalıyız. Acele etmemeliyiz. Hasadımızı biraz geciktirsek zarar etmeyiz aksine biz kar ederiz. Sıkışıklığa meydan verir hasat yaparsak geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi her zaman bu sorunla karşılaşırız. Şu anda Akyazı dışındaki mısır üreticilerinin sıkıntısı sizlerden daha çok. Neden derseniz ilçemizde mısır alan 2 fabrikamız var bunlar her zaman mısırı daha yüksek fiyatla almaktadır.

Şimdi herkes fiyat düşüşünün sebebini Şen Piliç’te buluyor. Neden Şen Piliç piyasada en fazla mısır alan olarak fiyat belirleyen firma durumunda. Eline ihtiyaçtan fazla ürün gelince depolaması da yeterli olmayınca alımı durdurdu. Dolayısı ile alım olmayınca fiyatlar birden düştü. Şen Piliç özel bir firma. Bizim Kurum olarak onlara fiyatları neden düşürdünüz yükseltin diye bir tavsiyemiz olamaz. Toprak Mahsulleri ofisine bu dileklerinizi iletebiliriz. İletiyoruz da. Borçluyuz satmak zorundayız diyorsunuz. Bu durumda borcunuz kadarını satabilir piyasaya fazla mal girmesini önlemek sizin elinde. Bu sorunun çözümü geniş kapsamlı planlama ile olur. Sosyal medyayı kullanın sesinizin, problemlerinizin Tarım Bakanlığı ve Cumhurbaşkanı makamlarına ulaşmasını sağlayın. Ülkemizde sesini duyuran derdine çare buluyor. Dedi.

Başkan Bayraktar ülkenin zor bir dönemden geçtiğini belirterek sıkıntılar yüzünden destekleme primlerinin ödenemediğini belirterek kimsenin parası devlette kalmaz. Mutlaka alırsınız. Biraz sabır tavsiyesinde bulundu.

26 Eylül 2018 Çarşamba günü Sakarya’daki tüm mısır üreticisi temsilcileri ile bir toplantı yapmayı planladıklarını da söyleyen Başkan Bayraktar toplantıda tüm bu sorunlar belirlenip ilgili makamlara ileteceklerini söyledi.