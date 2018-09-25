İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ: HAREKETLİ YAŞA SAĞLIKLI KAL

Akyazı İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve İl Halk sağlığı Başkanlığınca da

Bu haber 2018-09-25 15:15:11 eklenmiş ve 78 kez görüntülenmiştir.

Akyazı İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve İl Halk sağlığı Başkanlığınca da desteklenen hareketli yaşa sağlıklı kal sloganlı bir etkinlik düzenlendi. Sağlıklı bir yaşam için spor ve yürüyüşün olmazsa olmazlardan biri olduğuna dikkat çekilerek etkinlik İlçe Sağlık Müdürlüğü önünden başlayıp Kenan Sofuoğlu parkında son bulan bir yürüyüşle başlatıldı. Yürüyüş öncesi ise etkinliğe katılanlar kısa süreli kültürfizik hareketleri yaptılar. Etkinlikle ilgili diğer aktiviteler yürüyüşün son bulduğu Kenan Sofuoğlu parkında yapıldı. Buradaki etkinlik saygı duruşu v e istiklal marşımızın söylenmesiyle başladı. Daha sonra konuşmalara geçildi.

Konuşmalar

Düzenlenen etkinlikle ilgili program İlçe Sağlık Personelinden Hemşire Ayşegül Kahraman ve Ebe Aylin Kapan tarafından başarıyla sunuldu. Etkinlikle ilgili olarak konuşma yapmak üzere kürsüye ilk olarak İlçe Sağlık Müdürü Dr. Gülşah Yılmaz geldi. Gülşah konuşmasında şu hususlara dikkat çekti “ Hareketsiz yaşam başta Obezite olmak üzere diyabet, hipertansiyon hastalığının tetikleyicisi ve günümüzün en büyük sorunlarından biridir. İlçe Sağlık Müdürlüğü olarak hareketli yaşamı destekliyoruz. Yaptığımız bu yürüyüşle araç kullanmadan ya da bir ardac a binmeden İlçenin her tarafına rahat bir şekilde gidilebileceğini göstermiş olduk. Gün içinde hareket etmek için bütün imkanları kullanmamız lazım. Günde 10 bin adım sloganını benimsemek sağlıklı yaşama doğru atılan önemli bir adımdır” dedi ve herkesi sağlıklı kalabilmek için hareketli yaşama ve özellikle de yürümeye davet etti.

İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinliğe destek veren İl Halk Sağlığı Başkanı Dr. Ali Güven’de konuşmasında yürümenin ve sporun önemine dikkat çekti ve insanlarımızın her gün belli bir mesafede yürüyüş ve spor yapması halinde sağlıklı kalabileceklerini bilmeleri gerektiğinin altını çizdi.

Yaptığı konuşmasında yürüyüşün ve sporun sağlıklı yaşam için elzem olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Hasan Akcan’ın İlçe Sağlık Müdürlüğü önünden başlayıp Kenan Sofuoğlu parkının önünde son bulan yürüyüşe katılmaması, etkinliğe park içinde yapılan bölümüne katılması dikkatlerden kaçmadı.

Kürsüye son olarak Kaymakam Yakup Güney geldi. Güney’de konuşmasında sağlıklı yaşam için yürüyüşün ve sporun gerekli olduğunu söyledi ve insanlarımızın yürüme ve spor alışkanlığı edinmeleri lazım. Akyazı’da yürümek ve spor yapmak için çok güzel ortamlar var bunlardan yararlanmalarını öneririm dedi yeni gelmeme rağmen Akyazı’da spor kültürünün hayli ileri boyutlarda olduğu gördüm ve bundan mutlu oldum ve herkesi yürümeye ve spor yapmaya davet ediyorum diyerek konuşmasını tamamladı.

Konuşmaların tamamlanmasının ardından Akyazılı Kickbokçular gösteri yaptı.

İlçe Sağlık Müdürlüğünü tarafından düzenlenen ve İlçe Sağlık Müdürü Dr. Gülşah Yılmaz ve tüm İlçe Sağlık Müdürlüğü çalışanlarının ev sahipliği yaptığı hareketli yaşa sağlıklı kal etkinliğine Kaymakam Yakup Güney, İl Halk Sağlığı Başkanı Dr. Ali Güven, Belediye Başkanı Hasan Akcan, MHP İlçe Başkanı Ali Dertli, S.A.B.A.H. Derneği başkanı Eczacı İlhan Durgut, Yönetim Kurul Üyesi Emekli Öğretmen Faruk Ak, İlçe Spor Müdürü Adem Altun, Emniyet Müdür Vekili Komiser İsak Göz, kickboksçular ile öğrenciler katıldı.