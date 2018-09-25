KUZULUK’LULARDAN “BELEDİYE YAPMAZ ÇİMENTONU ALDA GEL” KAMPANYASI

Akyazı’ya bağlı Kuzuluk Orta Mahalle sakinleri tarafından bugüne kadar pek görülmeyen

Bu haber 2018-09-25 15:13:53 eklenmiş ve 42 kez görüntülenmiştir.

Akyazı’ya bağlı Kuzuluk Orta Mahalle sakinleri tarafından bugüne kadar pek görülmeyen bir protesto yaşandı. Yıllardan beri yapılmayan yolları nedeniyle büyük sıkıntı yaşayan ve yaptıkları tüm girişimlerinden elleri boş dönen Kuzuluk Orta Mahalle sakinleri çareyi sıkıntılarını sosyal medya üzerinden kampanya başlatmakta buldu ve “Belediye yapmaz çimentonu alda gel” adını verdikleri bu kampanya kısa sürede büyük kitlelere ulaştı ve destek teklifleri çığ gibi geldi.

Kuzuluk Orta Mahalle sakinleri tarafından başlatılan ve kısa sürede büyük ilgi uyandıran bu kampanya çerçevesinde bazı Mahalle sakinlerinin satın aldıkları çimentoları harç yapmak suretiyle yollarına yama yaptıkları görüldü. Başlatılan bu kampanya Akyazılılar bunu da gördü dedirten cinsten bir kampanya olarak algılandı.