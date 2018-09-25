ASAKYAZIDA SAĞLIK EMİN ELLERDE

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Göreve geldikten sonra hedef çıtasını hayli yükseklere çıkaran
Bu haber 2018-09-25 14:45:13 eklenmiş ve 53 kez görüntülenmiştir.

 

Göreve geldikten sonra hedef çıtasını hayli yükseklere çıkaran As Akyazıspor Başkan ve Yönetimi, Fizyoterapistler Mahmut Daloğlu ve Enes Bodur’la anlaşma yapmak suretiyle hem futbolcularının sağlığını emin ellere teslim etti hem de profesyonelliğe ilk adımını atmış oldu.

Fizyoterapistler sayesinde As Akyazısporlu futbolcular hem daha sağlıklı ortamlarda spor yapma şansı bulacaklar hem de yeni tedavi konsepti ile sakatlıklar aza inecek ve yaşanan sakatlıklardan da oyuncular kısa sürede kurtulup eski sağlıklı günlerine dönebilecekler.

As Akyazıspor kulübü başkanı Ahmet Durmuş, Fizyoterapist kardeşlerimizle imzaladığımız bu sözleşmeyle futbolcularımızın sağlıklarını garanti altına almış olduk. Profesyonel kulüplerce yapılmakta olan bu uygulamayı As Akyazıspor olarak bizde başlattık. Başlattığımız bu uygulama bizim profesyonelliğe adım adım yaklaştığımızın bir göstergesidir dedi.
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